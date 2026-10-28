Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en las últimas horas una contundente operación militar contra el Clan del Golfo en el departamento de Chocó. De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento se han contabilizado seis personas muertas y una capturada como saldo preliminar de este ataque, aunque advirtió que el número podría aumentar tras las labores de verificación en el lugar de los hechos. “Llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más. Lo que ocurre es era en una pendiente, se cayó, y estamos buscando más cuerpo. Este bombardeo fue en Chocó y mañana vamos a hacer la presentación de la operación con los detalles”, manifestó de la Espriella.

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La operación se desarrolló durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, según la información compartida por el mandatario. Su ejecución estuvo a cargo de tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, conocido por su sigla CONAT, en trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana. Esta intervención representa el sexto bombardeo que ha sido ordenado por de la Espriella desde que asumió la Presidencia de Colombia, mostrando con ello la continuidad de la estrategia de confrontación abierta contra los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.

Las primeras informaciones entregadas por inteligencia militar detallan que, además de las bajas y el capturado, las autoridades lograron incautar armas de fuego, explosivos y municiones que, presuntamente, eran empleados para perpetrar ataques tanto contra integrantes de la Fuerza Pública como contra la población civil en esa zona. Esta operación, destacada por el mandatario como “muy importante y estratégica”, había sido anticipada en declaraciones previas en las que anunció la entrega detallada de los resultados una vez finalizadas las acciones en terreno.

El contexto del bombardeo se da poco después de que un tribunal revocara una tutela que imponía límites a los bombardeos aéreos por la posible presencia de menores de edad, según informó El Espectador.

Para más información sobre justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultar la sección Judicial de El Espectador.

¿Cuántos muertos y capturados dejó el bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el saldo preliminar de la operación militar en Chocó es de seis personas muertas y una capturada. Sin embargo, las autoridades no descartan que esa cifra se incremente, ya que la revisión del terreno aún continúa debido a las características geográficas de la zona.

¿Qué es el CONAT y cuál fue su papel en la operación militar en Chocó?

El Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) es una unidad militar especializada que participó activamente en la operación junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Su labor coordinada fue clave para ejecutar el bombardeo dirigido contra la estructura del Clan del Golfo en Chocó y lograr la incautación de armas, explosivos y municiones usadas en atentados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.