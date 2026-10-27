Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador Iván Cepeda dio a conocer que presentará dos denuncias penales, una dirigida contra Abelardo de la Espriella, presidente, y otra contra Indalecio Dangond, ministro de Agricultura. Este anuncio fue realizado durante un debate de control político que tuvo lugar en el Congreso, espacio en el que Cepeda expuso una serie de preocupaciones en torno a presuntos vínculos de estos funcionarios con personas señaladas por delitos de narcotráfico y paramilitarismo, además de posibles irregularidades judiciales y alertas por actos de discriminación en contra del campesinado.

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De acuerdo con la información presentada por el senador, la denuncia en contra del presidente será radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Allí, Cepeda mencionó los posibles delitos en cuestión: concierto para delinquir y lavado de activos agravado. También apuntó a una supuesta relación con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias ‘Comandante Barbie’, así como con otras personas a las que el senador atribuyó posibles nexos con el narcotráfico.

En cuanto al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, Cepeda señaló que la denuncia será puesta en conocimiento de la Fiscalía. Según explicó, entre los delitos que plantea denunciar se encuentran el fraude en resolución judicial, el prevaricato por omisión y la falsedad ideológica en documento. El congresista subrayó la importancia de investigar si hubo actos de discriminación y hostigamiento contra el campesinado colombiano, una preocupación constante en sus intervenciones públicas.

Las acciones legales anunciadas se enmarcan en el contexto de fuertes debates sobre la política agraria del Gobierno. El senador ha sido crítico de las decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura, especialmente las que tienen que ver con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una iniciativa cuestionada debido a su impacto en el uso del suelo y la protección de las zonas agrícolas del país. Las denuncias de Cepeda reflejan el ambiente de tensión y vigilancia política en torno a la gestión del sector público y la relación entre el Estado y el campesinado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que Iván Cepeda les atribuye al presidente y al ministro de Agricultura?

Iván Cepeda mencionó que presentará denuncias por delitos como concierto para delinquir y lavado de activos agravado contra el presidente Abelardo de la Espriella. Al ministro Indalecio Dangond le atribuye presuntos delitos de fraude en resolución judicial, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento, conforme fue expuesto durante el debate de control político en el Congreso.

¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y por qué generan controversia?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son zonas destinadas a proteger el suelo para fines agrícolas, según lo abordado en el debate público. La controversia surge por los cuestionamientos sobre el uso del suelo y la posible desprotección de algunas áreas agrícolas, aspecto que ha motivado críticas por parte de sectores políticos como el senador Cepeda, en el marco de la política agraria del Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.