Por: El Espectador

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Kendry Téllez Álvarez, identificado como alias "Yako", perdió el beneficio de libertad condicional que había recibido gracias a la Justicia Transicional en Colombia. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la decisión de revocar esta medida se comunicó en la noche del martes 27 de octubre. Este proceso surge porque Téllez Álvarez incumplió varias obligaciones fundamentales, entre ellas informar sobre su paradero, presentarse ante la propia JEP y mantenerse bajo control de las autoridades judiciales. La Sala de Amnistía evidenció que no solo dejó de comparecer de manera prolongada, sino que su paradero actual resulta desconocido para las entidades encargadas de supervisarlo, una situación que contraviene gravemente el régimen de condicionalidad al que se había comprometido.

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La JEP enfatizó que, tras comprobar esta omisión, se ordenó de manera estricta e inmediata al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá hacer efectiva la revocatoria de la libertad condicional. Igualmente, la jurisdicción dejó abierta la eventualidad de que la justicia ordinaria expida futuras órdenes de captura en su contra, aumentando la presión para que Téllez Álvarez se ponga a disposición de la autoridad.

Estas medidas coinciden con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación respecto al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. Según información suministrada por la Fiscalía y citada oficialmente por la JEP, alias “Yako” es investigado como posible articulador de la disidencia denominada Segunda Marquetalia y sindicado como coordinador logístico relacionado con ese homicidio. Aunque la responsabilidad penal directa por este crimen sigue bajo la justicia ordinaria, la prolongada ausencia del compareciente y los indicios de reanudación en actividades delictivas pusieron en entredicho los compromisos de la justicia transicional.

La revocatoria fue resultado de un trámite denominado Incidente de Verificación de Cumplimiento del Régimen de Condicionalidad, iniciado en abril de 2026. Durante este procedimiento, la JEP recolectó pruebas y llevó a cabo actuaciones procesales para revisar si Téllez Álvarez estaba cumpliendo sus compromisos, observando en todo momento el debido proceso. Es importante recordar que alias “Yako” recibió la libertad condicional en diciembre de 2018 gracias a la Sala de Amnistía o Indulto. Sin embargo, según señaló el despacho del magistrado Murillo Granados, en el Sistema de Apoyo para la Reincorporación (SARA) de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), Téllez Álvarez, vinculado a la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”, estuvo ausente durante seis meses y no respondió a los intentos de contacto oficial.

¿Por qué la JEP revocó la libertad condicional de alias “Yako”?

La revocatoria de la libertad condicional de alias “Yako” tuvo lugar porque incumplió con los deberes de informar su paradero, comparecer ante la JEP y no mantener contacto con las autoridades judiciales. Además, durante la verificación, la jurisdicción encontró indicios de posible reincidencia en actividades delictivas, lo que pone en duda el compromiso con los principios de la justicia transicional, según explicó la JEP.

¿Qué es el régimen de condicionalidad en la JEP y para qué sirve?

El régimen de condicionalidad es el conjunto de obligaciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a quienes reciben beneficios jurídicos, como libertad condicional, dentro del proceso de justicia transicional. Su función es asegurar que los comparecientes colaboren con la verdad, reparación y no repetición de los crímenes investigados, manteniendo el control de su conducta y participación activa en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.