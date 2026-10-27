Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tres personas sufrieron heridas de gravedad tras un fuerte accidente de tránsito que tuvo lugar la noche del martes 27 de octubre en la calle 60 con avenida Mirolindo, en la ciudad de Ibagué. De acuerdo con la información disponible, el incidente involucró dos motocicletas y un vehículo particular, lo que provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia en la zona.

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La magnitud del choque requirió la presencia de ambulancias en el lugar, con el fin de atender a los lesionados y proporcionar la asistencia médica necesaria sin demora. Los equipos de emergencia se encargaron de evaluar la condición de los heridos y administrar la atención primaria para estabilizarlos mientras llegaban al centro médico. La gravedad de las lesiones sufridas por las tres personas subraya la seriedad del incidente ocurrido en esta intersección reconocida por su alta afluencia vehicular.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito locales no han entregado más detalles sobre las circunstancias específicas del choque. Se está a la espera de un reporte oficial que pueda esclarecer las causas exactas del accidente, así como el estado de salud actualizado de los afectados. Este tipo de incidentes genera preocupación entre los habitantes de Ibagué, en particular en zonas concurridas como la avenida Mirolindo, donde la movilidad y el flujo constante de vehículos aumentan el riesgo de este tipo de siniestros.

La prioridad en este momento se centra en el seguimiento médico a los lesionados y en la investigación de los hechos por parte de las entidades competentes. La comunidad y los familiares de los involucrados aguardan por información más amplia y precisa, mientras las autoridades recopilan datos y testimonios que permitan establecer responsabilidades y prevenir situaciones similares en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del accidente en la avenida Mirolindo y calle 60 de Ibagué?

Se sabe que el accidente ocurrió en la noche del martes 27 de octubre en el cruce de la avenida Mirolindo con la calle 60, en Ibagué, involucrando dos motocicletas y un vehículo particular. De acuerdo con la información proporcionada, tres personas resultaron con heridas de gravedad y recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia. Se espera un reporte oficial de las autoridades con detalles sobre las causas y el estado de los afectados.

¿Cómo atendieron los equipos de emergencia a los heridos del accidente en Ibagué?

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente y se encargaron de evaluar las lesiones de los involucrados para brindarles atención médica primaria. Se prestó asistencia inmediata y se trasladó a los heridos desde el sitio del choque hacia un centro asistencial. La respuesta oportuna de las ambulancias fue clave en la atención inicial de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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