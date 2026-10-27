Por: El Espectador

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Una tragedia sacudió la tranquilidad de la vía Siberia-Tenjo en Cundinamarca, cuando un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Tabio fue alcanzado por cables de alta tensión que cayeron repentinamente en plena carretera. El hecho tuvo lugar la tarde del lunes 26 de octubre, exactamente a las 2:54 p. m., en la vereda El Chacal, frente al colegio Villa de Tenjo, de acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales citadas por El Espectador. La emergencia obligó a los pasajeros a evacuar el vehículo rápidamente a través de puertas y ventanas, mientras un incendio se registraba en la parte inferior del bus, aumentando el pánico y la dificultad para las labores de rescate.

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Según informó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, el bus pertenecía a la empresa Águila y quedó completamente energizado tras el contacto con las líneas de alta tensión. Esto representó un grave peligro no solo para los pasajeros, sino también para quienes intentaron auxiliar a las víctimas. Además, parte del cableado quedó sobre la vía, por lo que se debió restringir el tránsito en el sector para evitar más accidentes. La respuesta inmediata incluyó la llegada de 13 unidades bomberiles, tres ambulancias y una máquina extintora para controlar tanto el incendio como los riesgos eléctricos.

Lamentablemente, el incidente dejó una víctima mortal, identificada como Amanda Patricia Núñez Pachón, de 59 años, quien falleció en el lugar de la emergencia, según el reporte inicial de los organismos de rescate. Otras seis personas resultaron heridas: Jhon Jairo Tapiero, Elcy Aleida Amaya Cruz de 73 años, Nelson Montoya (integrante del Cuerpo de Bomberos de Tenjo), María José Rodríguez Granados, Sara Sofía Sanabria Santos y Lina María Leguizamón de 18 años. Todos fueron remitidos al Hospital de Engativá, en Bogotá, para recibir atención médica; al menos una de ellas se reporta en estado grave, aunque no se ha precisado a cuál corresponde ese diagnóstico. Incluso entre los heridos se cuenta a Nelson Montoya, uno de los socorristas, aunque no se detalló la gravedad de sus lesiones.

Para garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor vial, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía en cercanías al colegio Villa de Tenjo. Técnicos de la empresa de energía procedieron a suspender el suministro eléctrico y avanzar en la reparación y retiro de los cables, mientras los organismos de emergencia recomendaban a la ciudadanía no acercarse al lugar ni ignorar las indicaciones de las autoridades. Hasta el momento no se han esclarecido las causas que provocaron la caída del cableado, y el restablecimiento total del tránsito por este importante corredor vial sigue pendiente de confirmación, mientras las autoridades avanzan en la investigación y las víctimas reciben atención médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente en la vía Siberia-Tenjo y qué se sabe de las investigaciones?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta que provocó la caída de los cables de alta tensión sobre el bus en la vía Siberia-Tenjo. Según la información disponible, todavía se encuentra en desarrollo la investigación para esclarecer los hechos y las circunstancias detrás de esta tragedia.

¿Quiénes son las víctimas identificadas tras el accidente con cables de alta tensión en Cundinamarca?

De acuerdo con el reporte citado por El Espectador, la única víctima mortal es Amanda Patricia Núñez Pachón, de 59 años. Entre los seis heridos están Jhon Jairo Tapiero; Elcy Aleida Amaya Cruz, de 73 años; Nelson Montoya, del Cuerpo de Bomberos de Tenjo; María José Rodríguez Granados; Sara Sofía Sanabria Santos y Lina María Leguizamón, de 18 años, quienes recibieron atención médica en el Hospital de Engativá en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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