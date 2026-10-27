Por: Portal Bogotá

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El parque Santa Ana Sur, en San Cristóbal, fue el escenario escogido por el alcalde Carlos Fernando Galán y Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para anunciar la apertura de la licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas). Este proceso definirá cuál de las cuatro firmas precalificadas será la encargada de la construcción y posterior operación de la que, según palabras del alcalde, es “la obra ambiental más importante de Colombia de este siglo”. De acuerdo con Galán, la apertura es un hito largamente esperado para Bogotá, Soacha, Cundinamarca y el país, pues han pasado 30 años de promesas y obstáculos en la descontaminación del río Bogotá. Con este proyecto, el Distrito, la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno nacional y entidades multilaterales han logrado articular esfuerzos para que la iniciativa sea una realidad.

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El proyecto PTAR Canoas se perfila como el más relevante en materia ambiental a nivel nacional. El concesionario seleccionado asumirá la financiación, estudios, diseños, construcción, gestión ambiental y social, operación, mantenimiento y, finalmente, la reversión de la planta al Estado. Según la EAAB, el proceso recibió la "no objeción" del Banco Mundial, lo que permitió invitar oficialmente a los precalificados a presentar sus ofertas en los plazos establecidos. Las firmas entre las que saldrá el ganador son APCA Aguas Canoas, Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV, Unión PTAR de la Sabana y APCA PTAR Canoas. Se estima que la adjudicación tenga lugar hacia mediados de 2027.

La importancia de PTAR Canoas radica en que tratará el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de Soacha, cubriendo las necesidades de 6,5 millones de habitantes hacia 2035 y, en total, mejorando la calidad de vida de más de 9,6 millones de personas. El impacto ambiental incluirá la mejora en los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha, contribuyendo también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De acuerdo con Natasha Avendaño, la implementación generará beneficios económicos de aproximadamente 600.000 millones de pesos anuales, gracias a la recuperación ambiental y la optimización de recursos en agricultura, salud y uso del suelo. De esta forma, Colombia salda una deuda histórica con el medioambiente, respondiendo a órdenes judiciales de hace más de dos décadas y complementando la operación de la PTAR Salitre. La financiación es compartida entre la EAAB, la CAR, el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuál es el impacto ambiental de la PTAR Canoas en el río Bogotá y sus municipios?

La PTAR Canoas permitirá tratar hasta el 95 % de las aguas residuales de Bogotá y Soacha, lo que generará una mejora sustancial en la calidad del agua del río Bogotá y de otros afluentes como los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha. Además, el efecto positivo llegará a más de 80 municipios ribereños y hasta poblaciones del río Magdalena, beneficiando a aproximadamente 9,6 millones de personas.

¿Qué significa PTAR y cuál es su función en el proyecto Canoas?

PTAR significa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Su función es limpiar y descontaminar las aguas residuales antes de ser vertidas nuevamente al río, lo que ayuda a proteger la salud pública, mejorar el medioambiente y cumplir con directrices judiciales y medioambientales para la recuperación del río Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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