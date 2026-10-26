Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave emergencia eléctrica provocó luto este lunes 26 de octubre en la vía Siberia–Tenjo, ubicada en el departamento de Cundinamarca. En medio del recorrido habitual de un bus intermunicipal de la empresa Flota Águila, que hacía la ruta entre Bogotá y Tabio, un desafortunado accidente derivó en la muerte de una persona y dejó a otras seis heridas. El incidente ocurrió exactamente a las 2:54 de la tarde, de acuerdo con el reporte de los Bomberos de Cundinamarca, cerca del Colegio Chacal, en la vereda El Chacal, un sector identificado por su tránsito de vehículos intermunicipales.

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Las primeras informaciones indicaron que el siniestro se desató cuando cables de alta tensión colapsaron directamente sobre la estructura del bus, energizándolo de inmediato y creando una situación de alto riesgo para quienes viajaban dentro. Aunque en principio se manejó la hipótesis de que el bus habría hecho contacto accidental con los cables, los reportes posteriores de los organismos de socorro aclararon que las líneas eléctricas fueron las que cayeron sobre el automotor, desatando con esto el incendio que afectó la integridad de sus ocupantes.

A raíz de la emergencia, los equipos de atención y rescate acudieron rápidamente al lugar. El balance oficial, según datos proporcionados por los Bomberos de Cundinamarca, confirmó que las consecuencias fueron fatales para una persona, cuyo deceso se registró en el sitio. Otras seis personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Engativá, localizado en Bogotá, donde recibieron atención médica especializada.

Entre los heridos se encontraba un integrante del mismo cuerpo de Bomberos que atendió la emergencia, así como una mujer cuyo estado de salud, según la información entregada por las autoridades, fue reportado como grave. El accidente pone en evidencia los riesgos asociados a las redes eléctricas de alta tensión y la importancia de los protocolos de seguridad en las rutas intermunicipales, especialmente en zonas transitadas como la vereda El Chacal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente de la vía Siberia–Tenjo en Cundinamarca?

El accidente se originó cuando cables de alta tensión cayeron sobre un bus intermunicipal de la empresa Flota Águila, lo que provocó que el vehículo se energizara y se incendiara, resultando en una víctima mortal y seis heridos, según reportaron los Bomberos de Cundinamarca. Los hechos ocurrieron a las 2:54 de la tarde cerca del Colegio Chacal.

¿Cuáles son los riesgos de las redes eléctricas de alta tensión en el transporte público?

Las redes eléctricas de alta tensión pueden representar un peligro significativo si colapsan o entran en contacto con vehículos, como se evidenció en el accidente reportado por Bomberos de Cundinamarca. El contacto directo puede energizar estructuras metálicas, desencadenar incendios y poner en riesgo la seguridad de pasajeros y transeúntes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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