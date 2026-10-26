Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, conmocionó a la capital del departamento de Norte de Santander y generó una reacción inmediata del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el crimen, ocurrido este lunes 26 de octubre, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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Ante la gravedad de los hechos, el presidente De la Espriella manifestó enfáticamente que "el asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune". Su declaración subraya la importancia de esclarecer este suceso y llevar ante la justicia a los responsables de tan lamentable acto. En ese contexto, el mandatario resaltó la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades a las que impartió instrucciones claras para que se adelante el proceso investigativo de manera eficiente y articulada.

Según lo expresado por De la Espriella, la directriz es identificar, ubicar y capturar en el menor tiempo posible a quienes estuvieron implicados en este ataque. Esta decisión demuestra el compromiso del gobierno con la seguridad y la justicia, así como el rechazo a todo acto violento que atente contra exfuncionarios públicos y candidatos políticos. Es importante recordar que Castellanos Serrano también había sido candidato a la Alcaldía, como informó el artículo citado, lo que añade relevancia al caso en el contexto político de la región.

Además de las medidas adoptadas en materia judicial y policial, el presidente también envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima. En sus palabras, expresó: "Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor". Con este mensaje buscó acompañar a los allegados de Castellanos Serrano en el duelo, reconociendo el impacto humano de la tragedia.

Finalmente, De la Espriella reiteró que el Estado perseguirá "con toda la capacidad" a los responsables de este crimen y los llevará ante la justicia, dejando claro que no se tolerarán hechos violentos y que el accionar gubernamental será firme y decidido frente a la violencia política y social.

¿Qué acciones tomó el presidente Abelardo de la Espriella tras el asesinato de Miguel Castellanos?

Tras el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, el presidente Abelardo de la Espriella dio instrucciones a la Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanten las investigaciones necesarias. El objetivo es identificar, ubicar y capturar lo más pronto posible a los responsables, demostrando un compromiso firme con la resolución del caso.

¿Por qué es relevante el asesinato de Miguel Castellanos Serrano en el contexto político de Cúcuta?

El asesinato de Miguel Castellanos Serrano es relevante en el contexto político de Cúcuta por su trayectoria como exsecretario de Gobierno y por haber sido candidato a la Alcaldía de la ciudad. Esto le da al caso un matiz político y social significativo, especialmente por los recientes hechos de violencia contra figuras públicas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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