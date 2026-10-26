Por: El Espectador

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Lina Garrido, comunicó este lunes 26 de octubre que ha presentado pruebas ante la Fiscalía General de la Nación y otras entidades de control debido a presuntas irregularidades por más de 50.000 millones de pesos colombianos en el interior de su estructura. De acuerdo con Lina Garrido, estos hechos habrían tenido lugar durante la administración de Felipe Harman, quien ocupó anteriormente la dirección de la ANT. Esta acción se enmarca dentro del cumplimiento estricto del mandato presidencial de cero corrupción, liderado por Abelardo de la Espriella.

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Garrido enfatizó la importancia de la denuncia y expuso que “esperamos que las denuncias avancen y los responsables paguen por sus actos”. En línea con este propósito, la Agencia Nacional de Tierras instó a que las investigaciones avancen con rapidez, especialmente en relación con delitos como peculado, prevaricato y celebración indebida de contratos. Estos términos se refieren a malversación de fondos públicos, emisión de actos en contra de la ley y la suscripción irregular de acuerdos, respectivamente, según las acusaciones que están en revisión por parte de las autoridades competentes.

Adicionalmente, una denuncia reciente también involucra a la administración de Harman y está relacionada con el predio Isla Fiesta, localizado en las islas del Rosario, en la ciudad de Cartagena. Tras una inspección al inmueble, la ANT concluyó que sus condiciones actuales tendrían el potencial de ocasionar daños ambientales, un factor que agrava la situación bajo indagación. Lina Garrido expresó su contundente descontento al manifestar que “lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto”. Estas declaraciones surgieron luego de una visita en la que la entidad identificó serios deterioros y lo que califica como un “desastre total”, señalando directamente a Harman y catalogando su gestión como un fracaso en la administración pasada.

Como resultado, la actual administración de la ANT solicitó una inspección exhaustiva sobre el caso de Isla Fiesta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre el estado del inmueble. Garrido concluyó que el compromiso de la entidad es llegar al fondo de lo sucedido y defender los bienes y recursos públicos para garantizar transparencia y protección de los activos de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras bajo la administración de Felipe Harman?

Según informó Lina Garrido, directora actual de la Agencia Nacional de Tierras, los hechos bajo investigación incluyen posibles delitos como peculado, prevaricato y celebración indebida de contratos. Todas estas irregularidades habrían sucedido durante la administración de Felipe Harman, de acuerdo con pruebas entregadas a la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control.

¿Por qué el predio Isla Fiesta en las islas del Rosario está en el centro de una investigación de la ANT?

El predio Isla Fiesta fue inspeccionado por la Agencia Nacional de Tierras, que determinó que sus actuales condiciones podrían provocar afectaciones ambientales. Lina Garrido expresó preocupación porque el procedimiento de recuperación del inmueble no protegió ni salvaguardó sus condiciones, y ahora buscan determinar si hubo fallas en su cuidado y quiénes deben responder por su estado actual.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.