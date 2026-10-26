María Antonia García, escritora y columnista de El Tiempo, se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos a Hollman Morris, exgerente de RTVC, por un presunto hecho de violencia sexual que habría ocurrido en España en diciembre de 2011. La denunciante destacó el avance del proceso judicial, que comenzó formalmente para ella en 2019, cuando acudió a las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

En un comunicado publicado en su cuenta de X, García manifestó su confianza en las instituciones encargadas de investigar los hechos y señaló que espera que el caso avance conforme a lo establecido en la ley. La columnista evitó entregar nuevos detalles sobre la denuncia y dejó claro que no dará declaraciones adicionales mientras continúa el proceso.

(Vea también: Cambiazo que hizo Hollman Morris antes de salir de RTVC: quitó placa de Uribe y la reemplazó por Petro)

“Subrayo mi confianza en las instituciones judiciales y en que se tomarán las decisiones pertinentes conforme a la ley”, expresó García al referirse a la determinación de la Fiscalía. Su mensaje se conoció después de que se informara sobre la audiencia en la que el exfuncionario deberá comparecer ante la justicia.

La denunciante también explicó que tomó la decisión de no conceder entrevistas por respeto a su privacidad y al desarrollo de la investigación. En ese sentido, indicó que cualquier solicitud de información relacionada con el caso deberá tramitarse a través de su apoderada, María Camila Correa, a quien designó como el único canal autorizado para atender las comunicaciones.

García describió el proceso como una lucha que comenzó en el ámbito personal en 2011 y que pasó al terreno legal ocho años después. Además, agradeció a las personas que la han acompañado y respaldado durante este tiempo, en medio de un caso que vuelve a tener relevancia tras el anuncio de la Fiscalía.

(Lea también: Esto hicieron con placa de Uribe en RTVC: Petro y Morris aparecieron en remplazo)

La columnista también planteó que el desenlace judicial podría tener implicaciones para otras mujeres que han denunciado hechos de violencia sexual en Colombia. Según manifestó, una eventual condena contribuiría a fortalecer el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. La audiencia de imputación contra Morris está programada para el 17 de noviembre; esa diligencia corresponde a una etapa del proceso y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.