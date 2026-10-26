Por: Portal Bogotá

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Bogotá se viste de fiesta para los niños con una agenda pensada especialmente para el disfrute familiar. El Centro Felicidad Chapinero será el epicentro de una experiencia gratuita que invita a pequeños y grandes a compartir la magia del cine animado japonés. El próximo sábado 31 de octubre de 2026, a las 5:30 de la tarde, se proyectará la película ‘Ponyo’, en una función especial organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que cuenta con el apoyo de la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, según información oficial vinculada al evento.

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Esta actividad se inscribe en el marco de la celebración de la infancia, que contempla conciertos, actividades culturales y experiencias artísticas gratuitas para todas las familias, como lo expone Idartes. En esta oportunidad, la cita será en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, donde la entrada estará habilitada para todos los interesados hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa.

La película seleccionada, dirigida por Hayao Miyazaki, reconocido creador japonés, relata la historia entrañable de una sirenita llamada Ponyo. El relato se centra en el vínculo que retoma la esperanza a través de la amistad: luego de quedar atrapada en un frasco de vidrio y ser arrastrada a la orilla, Ponyo conoce a Sōsuke, un niño de cinco años que la ayuda a escapar. Pronto, la sirenita anhela convertirse en niña humana, enfrentando las consecuencias de emplear la magia para lograr su deseo, lo que da lugar a una reflexión sobre la importancia de soñar y la fuerza de la determinación.

El evento ha sido diseñado para que familias enteras vivan en conjunto este clásico contemporáneo del cine de animación, incentivando el encuentro, la cultura y la celebración del Día de los Niños en la ciudad. Para acceder a la proyección no se requiere inscripción y el ingreso será gratuito, lo que permite que más hogares disfruten una tarde diferente centrada en los más pequeños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la proyección gratuita de ‘Ponyo’ para celebrar el Día de los Niños en Bogotá?

La proyección gratuita de ‘Ponyo’ tendrá lugar el sábado 31 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 de Bogotá. El ingreso será libre hasta completar el aforo, sin requerir inscripción previa, según información oficial de Idartes y la Cinemateca de Bogotá.

¿De qué trata la película ‘Ponyo’ de Hayao Miyazaki que se proyectará en Bogotá?

‘Ponyo’ es una película dirigida por Hayao Miyazaki que narra la historia de una sirenita que, tras ser rescatada por un niño humano llamado Sōsuke, sueña con convertirse en humana usando magia. La película explora la amistad, el deseo de cambio y las consecuencias que implica perseguir sueños personales, todo desde la perspectiva de la infancia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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