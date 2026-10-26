Por: Portal Bogotá

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La edición número 139 del Magazín Aula Urbana, publicada por el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), centra la conversación pública en la relevancia de la investigación hecha desde el aula. Esta publicación resalta cómo el conocimiento y las reflexiones nacidas en la experiencia diaria de docencia pueden convertirse en un insumo valioso para transformar la práctica pedagógica en los colegios de Bogotá. De acuerdo con el IDEP, el aporte de los maestros que investigan es fundamental para reconocer y solucionar los desafíos tanto de la enseñanza como de las políticas educativas locales.

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En esta entrega, el Magazín reúne casos y reflexiones que evidencian cómo las investigaciones realizadas por las escuelas facilitan la identificación oportuna de dificultades y favorecen la construcción de soluciones respaldadas por evidencia. Entre los objetivos, se destaca potenciar los aprendizajes estudiantiles y estimular la capacidad de innovación de los docentes. Según la directora del IDEP, Angélica Barón, “transformar la escuela exige articular el saber que las y los maestros construyen en el aula con las necesidades del sistema educativo”, subrayando que estos avances deben ser pertinentes y orientarse a los principales retos pedagógicos del distrito.

Dentro de las iniciativas presentadas, el Magazín destaca proyectos como la experiencia pedagógica del colegio La Concepción, en la localidad de Bosa, donde tres estudiantes investigadoras crearon una herramienta basada en inteligencia artificial para apoyar los hábitos de estudio. Además, se relata la labor del semillero de investigación 'Ciencia que ladra no muerde, ¡espanta!', liderado por la maestra Angélica Acosta, el cual motiva la curiosidad investigativa de los estudiantes a partir de relatos personales. Otro de los artículos profundiza en la importancia de entrelazar la investigación pedagógica de docentes con otras disciplinas y el respaldo de la política pública, evidenciando su impacto en la mejora educativa desde el aula.

Esta edición también invita a la comunidad educativa a conocer la ‘versión 2.0 del IDEP’, que incorpora formatos renovados para acercar herramientas prácticas de investigación a la escuela. Finalmente, un video-editorial plantea una conversación sobre el uso de la investigación como un mecanismo para convertir la cotidianidad escolar en conocimiento aplicable.

El IDEP realiza una invitación abierta para que la comunidad educativa, académica y la ciudadanía consulten y compartan esta edición, disponible en formato interactivo y PDF a través de los enlaces oficiales de la entidad.

¿Qué temas aborda la edición 139 del Magazín Aula Urbana del IDEP?

La edición 139 de este magazín aborda desde experiencias concretas de proyectos escolares, como el uso de inteligencia artificial para mejorar hábitos de estudio, hasta reflexiones sobre la integración entre investigación docente y política pública educativa. Incluye crónicas sobre semilleros de investigación que surgen de historias de vida estudiantil y ofrece un video-editorial que aborda el rol de la investigación en el aula para transformar la experiencia formativa.

¿Qué es el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y cuál es su función?

El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) es una entidad dedicada a impulsar la investigación y la innovación pedagógica en Bogotá. Su función principal es fortalecer el sistema educativo a través de la construcción y difusión de conocimiento generado por docentes y estudiantes, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los colegios de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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