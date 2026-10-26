Por: Portal Bogotá

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El compromiso de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) con el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa mostrándose en resultados tangibles para los habitantes de la capital. De acuerdo con datos divulgados por la UMV en su cuenta oficial de la red social X, durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se llevaron a cabo intervenciones en distintos puntos de Bogotá, focalizadas en el mejoramiento de la infraestructura vial, los andenes y las ciclorrutas. El alcance fue significativo: más de 120.000 metros cuadrados de superficie recibieron labores de mantenimiento, interviniendo la red vial en un total de 18 localidades y alcanzando de manera directa a más de 25 barrios de la ciudad.

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Según la información publicada, entre los sectores donde se desarrollaron trabajos se destacan Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, junto con otras zonas prioritarias identificadas por la entidad. Las obras no solo buscan mejorar la movilidad y seguridad de los ciudadanos, sino también brindar espacios más dignos y accesibles para la población en general. La UMV compartió en X que tanto los trabajos diurnos como nocturnos han sido clave para avanzar en la transformación de los barrios y resalta la importancia de mantener la conectividad urbana, un esfuerzo que, expresan, ha sumado a los logros de la institución en sus años de gestión.

En cuanto a los frentes de intervención proyectados para las siguientes jornadas, la UMV detalló que las zonas de trabajo incluyeron los barrios Usaquén en la localidad homónima, Hoya Teusaca en Chapinero, Altamira en San Cristóbal, y sectores de Bosa como Antonia Santos, Jiménez de Quesada, Cañaveralejo y Olarte. Otros puntos resaltados son Salitre Occidental y Terminal de Transporte en Fontibón, Ciudadela Colsubsidio en Engativá, y varios barrios de Suba, Puente Aranda y nuevamente Ciudad Bolívar.

Para realizar reportes ciudadanos relacionados con el estado de la malla vial, la administración distrital facilita diversos canales para que los habitantes reporten huecos u otras afectaciones. Entre ellos están el Portal Bogotá, la App Gobierno Abierto, la línea telefónica 195 y, para gestiones directas, los múltiples puntos de contacto de la UMV, incluyendo atención presencial, telefónica y digital mediante correo electrónico y redes sociales. La recomendación de la entidad es aportar información detallada, como direcciones exactas y material visual, para agilizar la atención y seguimiento de cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades donde intervino la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá durante octubre de 2026?

Según los informes divulgados por la Unidad de Mantenimiento Vial, en la semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se realizaron intervenciones en 18 localidades de Bogotá. Los trabajos cubrieron barrios como Usaquén, Hoya Teusaca en Chapinero, Altamira en San Cristóbal, varios sectores de Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, entre otros.

¿Cómo puede un ciudadano reportar un hueco en las vías de Bogotá?

La ciudadanía puede reportar huecos en las vías de Bogotá a través de varios canales oficiales, según explicó la administración distrital. Estos incluyen el Portal Bogotá en la sección “Yo Participo”, la App Gobierno Abierto, la línea telefónica 195 y los canales de contacto directo de la UMV, que abarcan atención presencial, línea telefónica, correo electrónico y redes sociales. Es clave suministrar la dirección exacta y, de ser posible, fotos o videos de la afectación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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