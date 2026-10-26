Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), ha reconocido a Misael Torres Pérez y Margarita Ramírez Santos como los ganadores del Premio Vida y Obra 2026. Torres Pérez fue seleccionado en la categoría de Vida y Obra Artística, mientras que Ramírez Santos fue galardonada como Vida y Obra en Gestión Cultural. Esta distinción busca resaltar el aporte valioso de quienes, desde distintas esferas, han dedicado su vida a nutrir y transformar la cultura de Bogotá.

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El anuncio, dado a conocer en fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SCRD, enfatiza que tanto Torres Pérez como Ramírez Santos representan dos formas complementarias de hacer cultura: desde la creación artística, el rescate de tradiciones y la exploración del teatro como vehículo identitario, hasta el liderazgo en procesos colectivos y comunitarios que fortalecen la cohesión social y las capacidades culturales en los territorios. Según lo declarado por Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “reconocer las trayectorias de Misael Torres y Margarita Ramírez es reconocer dos maneras de transformar la vida cultural de Bogotá: desde un teatro que sale al encuentro de la gente y convierte las calles y los parques en escenarios de creación, y desde el liderazgo comunitario que ha hecho de la cultura, las artes y la acción colectiva herramientas para transformar territorios y abrir oportunidades”.

Este año, el Premio Vida y Obra fue reformulado con el objetivo de ampliar la participación y mejorar los criterios de selección. El proceso se realizó bajo una Invitación Cultural, ofreciendo así nuevas oportunidades para que distintas trayectorias y saberes fueran reconocidas. La evaluación se desarrolló en dos rondas: una primera, liderada por personas expertas del Banco de Personas Expertas, preseleccionó 25 trayectorias de entre 74 postulaciones, dividiéndose en 16 para Vida y Obra Artística y 9 para Vida y Obra en Gestión Cultural. Finalmente, los ganadores recibieron un estímulo económico de 70 millones de pesos cada uno, como homenaje a su legado y compromiso con la ciudad.

Estas historias demuestran que la cultura en Bogotá es una construcción colectiva que se forja en escenarios, barrios y procesos comunitarios de largo aliento. Además, evidencia que, al reconocer el trabajo de quienes han construido puentes entre la memoria, la identidad y la organización social, Bogotá avanza en el fortalecimiento de su tejido cultural y en la apreciación de voces y prácticas diversas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Vida y Obra 2026 en Bogotá y por qué se destacaron?

Misael Torres Pérez y Margarita Ramírez Santos fueron reconocidos como ganadores del Premio Vida y Obra 2026 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, según informó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Torres Pérez destacó por su trayectoria en el teatro y la recuperación de tradiciones populares, mientras que Ramírez Santos fue reconocida por su liderazgo comunitario y su aporte en la gestión cultural que fortalece el tejido social de la ciudad.

¿Cómo fue el proceso de selección del Premio Vida y Obra 2026 en Bogotá?

El proceso de selección del Premio Vida y Obra 2026 se desarrolló como una Invitación Cultural y constó de dos rondas de evaluación. Un grupo de personas expertas preseleccionó 25 trayectorias entre 74 postulaciones para escoger finalmente los ganadores en las categorías de Vida y Obra Artística y Vida y Obra en Gestión Cultural, asegurando una valoración integral de distintas disciplinas y saberes dentro del sector cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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