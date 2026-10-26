Por: Portal Bogotá

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Durante esta semana, Bogotá ofrece una amplia gama de opciones laborales para quienes buscan empleo en la capital, bajo el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), hay disponibles más de 7.000 oportunidades en diversos sectores. Esta oferta incluye 1.000 puestos de trabajo que se podrán conseguir en dos ferias presenciales programadas y 6.192 vacantes gestionadas a través del Servicio Público de Empleo.

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Las jornadas presenciales ocurrirán en dos localidades estratégicas de la ciudad. El martes 27 de octubre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la localidad de Santa Fe, específicamente en la carrera 8 # 2-72, se pondrán a disposición 400 empleos. Posteriormente, el viernes 30 de octubre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el barrio Quinta Camacho en Chapinero (calle 70A # 9-39), se abrirán 600 vacantes adicionales.

“Conseguir un empleo es fundamental para la estabilidad económica de las personas y sus familias. Por eso, desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico trabajamos para acercar las oportunidades laborales a la ciudadanía”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, según citó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcance de las vacantes resaltadas por la SDDE incluye puestos dirigidos a perfiles variados. Entre los cupos, hay 3.934 ofertas para jóvenes entre 18 y 28 años, 1.420 vacantes destinadas a mujeres, 673 para quienes no tienen experiencia laboral previa, 458 oportunidades para personas con discapacidad y 397 para mayores de 50 años. Además, existen 447 alternativas para profesionales.

Las áreas de empleo abarcan sectores como salud, tecnología, comercio, construcción, transporte, servicios, industria, gastronomía y labores administrativas. Algunos de los cargos que forman parte de esta oferta son: médica de consulta externa, profesional en enfermería, auxiliar de enfermería, ingeniero de sistemas, desarrollador backend, técnico electricista, soldador, conductor de ambulancia, auxiliar de cocina y panadero, entre otros.

Para quienes requieren orientación adicional, la Unidad Móvil de Empleo estará disponible en Bosa, en la calle 55A sur # 66-50, desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de octubre, en el salón del barrio Villa del Río. Allí, se prestarán servicios gratuitos de asesoría laboral e inscripción de hojas de vida en la plataforma de empleo.

El Servicio Público de Empleo (SPE) es la entidad encargada de conectar a ciudadanos con empresas interesadas en contratar, gestionando los procesos de intermediación laboral y ofreciendo orientación ocupacional gratuita en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores y perfiles laborales con mayor oferta de empleo en Bogotá esta semana?

Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los sectores con mayor oferta incluyen salud, tecnología, comercio, construcción, transporte, servicios, industria, gastronomía y administración. Los perfiles solicitados son diversos: desde jóvenes entre 18 y 28 años, mujeres, personas sin experiencia, población con discapacidad, adultos mayores de 50 años y profesionales con formación técnica o universitaria.

¿Qué servicios ofrece la Unidad Móvil de Empleo en Bosa y cómo puede ayudar a los buscadores de empleo?

La Unidad Móvil de Empleo ubicada en Bosa ofrece servicios gratuitos de orientación ocupacional, registro de hojas de vida, asesoría sobre las ofertas laborales activas y también información sobre alternativas de formación para el trabajo. Este servicio facilita el acceso a oportunidades laborales y brinda herramientas para que los ciudadanos mejoren sus posibilidades de empleabilidad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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