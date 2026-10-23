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Las vacaciones laborales en Colombia representan uno de los derechos esenciales para quienes cumplen un año continuo de trabajo, independiente del sector donde se desempeñen. Sin embargo, aunque la normativa concede este beneficio, las dudas sobre su administración y el alcance de la decisión del empleador persisten entre trabajadores y empresas. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, cada trabajador tiene derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones pagas por cada año laborado.

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Existen casos excepcionales para quienes enfrentan riesgos elevados en su entorno laboral, como los profesionales que luchan contra la tuberculosis o aquellos que manipulan equipos de rayos X. Según lo expuesto en el texto, estos empleados reciben el derecho a vacaciones por cada seis meses de labor directa, reflejando el reconocimiento legal de los peligros asociados a su labor y la necesidad de mayor protección y descanso.

En cuanto a las fechas para el disfrute de las vacaciones, la normatividad colombiana otorga a los empleadores la facultad de fijar el periodo específico dentro del año siguiente al cumplimiento del periodo de trabajo que da origen al derecho, como lo detalla el artículo 187. Esto implica que si no se logra un acuerdo entre las partes, el empleador puede señalar unilateralmente la fecha, siempre y cuando notifique formalmente al trabajador con al menos quince días de anticipación. Esta medida busca asegurar el equilibrio entre el bienestar del trabajador y la continuidad de las actividades empresariales.

No obstante, la ley no permite a los empleadores negar el descanso cuando ya se han cumplido los requisitos de tiempo establecidos. Además, si por razones operativas resulta inevitable interrumpir las vacaciones, el artículo 188 garantiza que el trabajador tendrá derecho a gozar posteriormente los días de descanso pendientes, protegiendo así el disfrute pleno de este beneficio.

Por otro lado, el artículo 189 faculta a trabajadores y empleadores a pactar la compensación en dinero de hasta la mitad del periodo vacacional, siempre que esto se formalice por escrito. Adicionalmente, el salario que se recibe durante las vacaciones se calcula sobre el salario ordinario correspondiente al inicio del descanso, sin considerar horas extras ni recargos, tal como lo establece la ley.

Esta información ha sido verificada según lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, que constituye la referencia principal en materia de derechos laborales en Colombia.

¿Cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador en Colombia según el código laboral?

El Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en el artículo 186, reconoce a los trabajadores colombianos el derecho a disfrutar de quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. Esta cantidad se mantiene constante para todos, salvo las excepciones detalladas para quienes se exponen a riesgos graves, como se describe para ciertos profesionales en el mismo código.

¿Puede el empleador decidir las fechas de vacaciones en Colombia sin consultar al trabajador?

El empleador tiene la potestad legal de fijar las fechas de vacaciones, de acuerdo con el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de que no se llegue a un acuerdo con el trabajador. Sin embargo, debe notificar al empleado con mínimo quince días de anticipación. La norma busca balancear la operación de la empresa con los derechos del trabajador sin permitir la negación injustificada del descanso obligatorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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