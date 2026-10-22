Por: El Espectador

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La búsqueda por comprender las palabras exactas del “Génesis” llevó a Lee, un personaje de la serie de Netflix llamada “Al este del Edén”, a descubrir la profunda importancia del término “timshel”. Al principio, Lee leyó junto a otro personaje el pasaje donde Dios reprende a Caín por su ira. Sin embargo, notó que existían diferencias sustanciales entre las traducciones: en la Biblia del rey Jacobo aparecía la frase “dominarás el pecado”, mientras que la versión estándar americana traducía el mensaje divino como “Debes dominar el pecado”, estableciendo una orden. Esta disparidad en la interpretación motivó a Lee a buscar el texto original en hebreo, contando para ello con la orientación de académicos judíos. Allí halló “timshel”, cuyo significado literal es “tú puedes”. Para Lee, este matiz resultó fundamental: la frase ya no es sólo un mandato o una simple descripción, sino una invitación a elegir el propio destino. Según explicó el personaje, esta palabra se convierte en la más relevante no solo para él, sino para cualquier persona. Ofrece libertad de elección, porque ni decisiones pasadas ni una condena divina determinan lo que vendrá. Así, incluso Caín, con todo su sufrimiento y culpa tras asesinar a su hermano, puede decidir su camino, porque “timshel”.

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Esta reflexión surge en el contexto de una narrativa en la cual varios personajes, Samuel y Lee incluidos, giran en torno a familias marcadas por el rencor y el dolor heredados. El relato muestra cómo el odio, los traumas y las sombras del pasado pueden marchitar la vida generación tras generación, y cómo la muerte llega a cada uno de distintas formas, cargada de tragedia o redención. Pero este pensamiento trasciende la ficción e invita a mirar la realidad local. El texto conecta con un sentimiento común en Colombia: la presencia creciente de ira en el ambiente. Según lo relatado, incluso figuras destacadas, como una mujer que dirige uno de los museos más reconocidos del país, perciben esa rabia extendida, como un viento ardiente. Las discusiones diarias, las frustraciones por decisiones poco explicadas de figuras públicas y los argumentos constantes parecen alimentar un ciclo interminable.

A pesar de ese entorno cargado, el descubrimiento de Lee resuena como un recordatorio: cada gesto, cada respuesta, puede estar marcado por “timshel”. Nadie puede robarnos la memoria ni la capacidad de pensar y dialogar. Así, recordar que “tú puedes”, que la elección está en nuestras manos, aparece como un acto de resistencia y dignidad. Como concluye el texto: “Timshel. Mil veces ‘timshel’”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa exactamente la palabra "timshel" en la serie 'Al este del Edén'?

La palabra “timshel”, según la interpretación de Lee en la serie “Al este del Edén” de Netflix, proviene del hebreo y significa “tú puedes”. Este término aparece cuando el personaje investiga diferentes traducciones del “Génesis” y descubre que la versión original no plantea un mandato ni predestinación, sino una opción: cada persona puede elegir superar el pecado y determinar su propio destino.

¿Por qué se menciona el término "timshel" en relación con la situación actual en Colombia?

El término “timshel” es utilizado para invitar a la reflexión sobre la situación de creciente rabia e indignación presente en la sociedad colombiana. De acuerdo con el texto, recordar “timshel” y la posibilidad de elegir pensamientos y acciones permite enfrentar el ambiente cargado de odio, renovando la memoria, la conversación y la resistencia frente a los desafíos cotidianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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