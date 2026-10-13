Netflix sacudió el panorama de las transmisiones deportivas con un anuncio que cambia las reglas del juego de cara al Mundial de 2030. La plataforma de ‘streaming’ confirmó que adquirió los derechos audiovisuales exclusivos de la Copa Mundial para España y Andorra, por lo que tendrá a su cargo la emisión de los 104 encuentros de la competición.

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La decisión representa un movimiento significativo para la compañía, que busca ampliar su presencia en el deporte en directo y competir en un terreno en el que tradicionalmente han tenido protagonismo las cadenas de televisión. El anuncio se conoció este martes 13 de octubre de 2026 y marca su primera gran apuesta por una Copa Mundial masculina en territorio español.

De esta manera, Netflix ofrecerá la cobertura completa del campeonato, con transmisiones antes de los partidos, durante el descanso y después de cada encuentro. También prepara un programa diario de resumen y otros contenidos para despertar expectativa antes de que comience la competición.

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La noticia fue acompañada por una imagen de la selección española celebrando con el trofeo de la Copa del Mundo, en medio de confeti, una publicación que conecta el anuncio con la expectativa de un torneo histórico para el país ibérico.

Netflix se queda con el Mundial 2030, pero habrá partidos gratis

Uno de los aspectos que más llama la atención del acuerdo es que Netflix tendrá los derechos exclusivos del campeonato para España y Andorra. Sin embargo, esto no significa que todos los partidos deban verse obligatoriamente mediante una suscripción.

Según explicó la propia compañía, en España habrá al menos un encuentro gratuito por jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión abierta un paquete de partidos que incluirá todos los encuentros de la selección española, las dos semifinales y la final.

Por ahora, Netflix no ha anunciado qué cadena tendrá la posibilidad de transmitir esos compromisos ni ha revelado los detalles económicos de la operación. La compañía indicó que dará a conocer más información sobre su colaboración con un canal de televisión abierta más adelante.

La medida supone un cambio importante en la distribución de los derechos deportivos, pues una plataforma de suscripción tendrá el control de la emisión completa de uno de los acontecimientos futbolísticos más importantes del planeta en esos dos territorios.

Usuarios cuestionaron el acceso al Mundial por Netflix

El anuncio también abrió un debate entre los aficionados. Entre las primeras reacciones a la publicación aparecieron comentarios de usuarios que expresaron su preocupación por la posibilidad de que el acceso al fútbol dependa cada vez más de plataformas de pago.

Algunos internautas defendieron que los partidos de España y los encuentros decisivos, especialmente la final, deberían permanecer disponibles gratuitamente en la televisión tradicional, debido al interés general que despierta la Copa del Mundo.

No obstante, el acuerdo contempla precisamente la emisión en abierto de todos los partidos de la selección española, las semifinales y la final, además de un encuentro gratuito por jornada. Por eso, el alcance definitivo de la medida dependerá también de cómo se concrete la alianza con la cadena nacional.

La discusión refleja uno de los grandes desafíos que afronta la industria audiovisual: cómo aprovechar los nuevos modelos de distribución sin limitar el acceso de los aficionados a las competiciones que generan mayor interés.

El Mundial de 2030 tendrá un componente histórico

La próxima Copa del Mundo tendrá un significado especial, pues conmemorará los 100 años del primer torneo, disputado en Uruguay en 1930.

España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales de la edición de 2030, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán partidos conmemorativos para celebrar el centenario de la competición.

En ese contexto, Netflix busca posicionarse como uno de los protagonistas de la cobertura deportiva en directo. La empresa ya cuenta con los derechos de las ediciones de 2027 y 2031 del Mundial femenino para Estados Unidos y Canadá, y ha ampliado su presencia en otras disciplinas deportivas.

(Ver también: Amenazan a selecciones que no apoyen plan de Infantino para vender el Mundial; perderían millones)

Así, el acuerdo para el Mundial masculino de 2030 representa un nuevo paso en su estrategia de expansión. La gran incógnita estará en la respuesta de los aficionados y en la capacidad de la plataforma para combinar su modelo de suscripción con el interés de millones de personas por seguir el torneo.

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