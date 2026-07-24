Alemania no viene teniendo muy buenos resultados en los últimos años, pues luego del título del Mundial obtenido en Brasil 2014, el rendimiento del equipo ha caído considerablemente y eso ha causado que se presenten varios movimientos dentro de la selección.

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Por ejemplo, en la Euro 2016 salió en semifinal, en la de 2020 en octavos de final y en 2024, en cuartos de final. Por su parte, en el Mundial 2018 y 2022 salió en fase de grupos y en 2026, en dieciseisavos de final frente a Paraguay en la definición desde el punto penalti.

Esto hizo que tocara cambiar el técnico y que ahora llegue Jurgen Klopp, un entrenador muy reconocido porque logró grandes resultados con el Borussia Dortmund y luego lo ganó absolutamente todo con el Liverpool de Inglaterra.

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Qué le dijo Jurgen Klopp a la prensa alemana

Ahora, lo más insólito es que en la presentación el técnico no se guardó nada y de una vez apuntó contra la prensa alemana, puesto que, según él, vio cómo trataron a sus colegas y él no piensa permitir eso, pues apenas sienta un mal trato, coge sus maletas y renuncia a su cargo.

“No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann. Lo estoy aceptando a pesar de haber visto cómo trataron -en Inglaterra- a Thomas Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación”, dijo Klopp en la presentación.

Lo cierto es que Klopp tendrá una responsabilidad grande durante su paso por Alemania, ya que el objetivo principal es ganar títulos nuevamente, teniendo en cuenta que este equipo suma ya 12 años sin levantar un trofeo, pese a ser una potencia mundial en este deporte.

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Por lo pronto, su primer gran reto será la Eurocopa 2028, un torneo que se jugará en Reino Unido y la República de Irlanda y en el que debe derrotar a Francia y España, que actualmente son las máximas candidatas a quedarse con el título.

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