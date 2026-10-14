Netflix recortará cerca del 6 % de su plantilla mundial, una decisión que representa la eliminación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo y constituye la mayor ronda de despidos de la compañía desde 2022. La medida fue comunicada este miércoles 14 de octubre por los codirectores ejecutivos de la plataforma, Greg Peters y Ted Sarandos, mediante un correo electrónico dirigido a los empleados, según reportes de medios internacionales.

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La decisión llega en un momento en el que el gigante del entretenimiento enfrenta una competencia cada vez más intensa por la atención de los espectadores y busca mantener el crecimiento de su negocio.

Qué empleados de Netflix se verán afectados por los despidos

Los recortes se concentrarán principalmente en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, de acuerdo con la información divulgada sobre el mensaje enviado por los directivos.

A finales de 2025, Netflix contaba con aproximadamente 16.000 empleados de tiempo completo. Más de la mitad trabajaba en Estados Unidos, según los datos corporativos citados por medios internacionales.

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La reducción anunciada equivale a cerca de 1.000 puestos de trabajo y se convierte en la mayor desde 2022, cuando la compañía eliminó alrededor de 450 empleos tras registrar una caída de suscriptores.

En el mensaje dirigido a los trabajadores, Peters y Sarandos defendieron la necesidad de priorizar los recursos de la empresa para responder a sus objetivos de crecimiento y mejorar el servicio. Los ejecutivos también señalaron que el negocio continúa creciendo y que Netflix mantiene sus previsiones financieras para el conjunto del año.

Por qué Netflix recortará cerca del 6 % de su plantilla

La decisión se produce en medio de las preocupaciones sobre la capacidad de la plataforma para sostener el crecimiento y mantener el interés de sus usuarios.

Netflix compite con otros servicios de entretenimiento y plataformas digitales que disputan el tiempo de los espectadores, entre ellos YouTube. En ese escenario, la compañía necesita mantener el atractivo de su catálogo y encontrar nuevas oportunidades para ampliar sus ingresos.

La empresa también ha explorado alternativas para diversificar su negocio, como la publicidad, los videojuegos y los contenidos en directo. Sin embargo, su actividad sigue dependiendo en gran medida de las suscripciones y de su capacidad para atraer y retener público.

Los analistas también han expresado inquietudes sobre la interacción de los usuarios con los contenidos y la disponibilidad de nuevos éxitos. Estos factores forman parte del contexto competitivo en el que se produce la reducción de personal, aunque Netflix no ha atribuido oficialmente los despidos a una única causa.

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