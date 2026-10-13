Por: El Espectador

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La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, lanzó en la mañana de hoy el cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos. De acuerdo con un informe de la NASA, el despegue se realizó a las 05:33 a.m. (hora local: 6:33 a.m.), llevando en su interior la cápsula Dragon. Esta nave transporta alrededor de 2.850 kilogramos de materiales enfocados en investigación científica dirigida a la Estación Espacial Internacional.

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La tripulación de la Expedición 75, que arribó a la estación en julio de 2026 y permanecerá allí hasta los primeros meses de 2027, será la responsable de recibir los insumos. Entre los principales objetivos de la misión se encuentra el desarrollo de avances en campos como la creación de retinas artificiales y el cultivo de tejido cardíaco en condiciones de ingravidez. Según detalló la NASA en un comunicado, la Dragon también transporta el último par de paneles solares desplegables para fortalecer el sistema de energía de la estación, los cuales se instalarán en próximas caminatas espaciales.

Uno de los experimentos destacados tiene como finalidad analizar el comportamiento del cerebro humano en el espacio, para lo cual se enviaron modelos de tejidos simulando el órgano, mientras otros similares quedaron en la Tierra para comparar las diferencias una vez culminen las pruebas. Además, se pretende identificar variaciones en el desarrollo de enfermedades en cultivos de plantas en presencia de microgravedad frente a lo que ocurre en el planeta.

Adicionalmente, la misión incluye una metodología innovadora para evaluar el estado de salud de los astronautas de manera más rápida y precisa. Como explica la NASA, se transporta también la primera prueba de un lector de microplacas compacto a bordo de la estación. Este dispositivo puede detectar y medir biomarcadores relevantes, como anticuerpos, antígenos y proteínas, agilizando el análisis de muestras sin que tengan que ser enviadas de regreso a la Tierra.

Dentro de la carga se avanza en la cuarta fase de un experimento para estudiar la supervivencia de bacterias resistentes a antibióticos en el espacio. Los astronautas recogen muestras repetidas de superficies para identificar estos organismos y así crear nuevas estrategias de protección para los tripulantes durante misiones extensas. Estos avances, según la NASA, también pueden aportar evidencia valiosa sobre el desarrollo de superbacterias debido al uso prolongado de antibióticos en la Tierra.

Está previsto que la carga arribe a la Estación Espacial Internacional el jueves, alrededor de las 10:00 a.m. (hora de Florida: 11:00 a.m.), donde será recibida por los siete astronautas de la Expedición 75, bajo el liderazgo de Jessica Mier, bióloga marina y fisióloga estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué investigaciones científicas lidera la Expedición 75 en la Estación Espacial Internacional?

La Expedición 75, conformada por siete astronautas, se encuentra al frente de experimentos que abarcan la creación de retinas artificiales, el cultivo de tejido cardíaco, el estudio de enfermedades en cultivos de plantas y el comportamiento del cerebro humano mediante análisis de tejidos en condiciones de microgravedad. Además, evalúan la supervivencia de bacterias resistentes a antibióticos y ponen a prueba nuevas herramientas para monitorear la salud de los tripulantes, según reportó la NASA.

¿Cómo funciona el lector de microplacas compacto enviado a la estación espacial?

El lector de microplacas compacto, primera prueba de este tipo enviada a la estación, permite detectar y medir biomarcadores como anticuerpos, antígenos y proteínas en muestras recolectadas a bordo. Esto facilita el análisis inmediato y preciso de la salud de los astronautas, sin la necesidad de retornar las muestras a la Tierra, de acuerdo con la información proporcionada por la NASA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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