El Black Friday 2026 llegó con rebajas concretas en Amazon para quienes buscan ventiladores de calidad sin pagar el precio completo. Los tres modelos que se presentan a continuación —de las marcas Amazon Basics y DREO— cubren necesidades distintas: desde enfriar un taller industrial hasta climatizar un dormitorio con control por voz.

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Los descuentos oscilan entre el 15 % y el 30 % sobre el precio original y los valores, que corresponden al 27 de noviembre, van desde $ 150.128 hasta $ 483.445. A continuación, el detalle de cada opción disponible en Amazon.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Amazon Basics Ventilador de piso industrial: el más indicado si necesita potencia en espacios amplios

El Amazon Basics Ventilador de piso industrial de enfriamiento de alta tiene un precio de $ 150.128 en Amazon durante el Black Friday, bajando desde su precio original de $ 176.648, lo que representa un ahorro de $ 26.520 con el 15 % de descuento aplicado.

Es la opción más accesible de esta selección y está pensada para quienes necesitan mover grandes volúmenes de aire: su flujo alcanza 3.542 CFM (pies cúbicos por minuto) a máxima velocidad, suficiente para cubrir almacenes, talleres de reparación de automóviles o gimnasios con amplitud. Su construcción es de metal de grado comercial con tres aspas de aluminio de alta resistencia, según la ficha del producto publicada en Amazon.

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Lo que más destaca:

Potencia de 3.542 CFM: capaz de enfriar eficazmente grandes espacios industriales o comerciales a máxima velocidad.

capaz de enfriar eficazmente grandes espacios industriales o comerciales a máxima velocidad. Tres velocidades y cabeza inclinable: permite dirigir el flujo de aire exactamente donde se necesita.

permite dirigir el flujo de aire exactamente donde se necesita. Montaje sin herramientas: el proceso de instalación es rápido y no requiere accesorios adicionales.

el proceso de instalación es rápido y no requiere accesorios adicionales. Certificación ETL: cumple los estándares de seguridad norteamericanos para aparatos eléctricos en uso comercial y residencial.

Razones para comprarlo: el Amazon Basics Ventilador de piso industrial es la opción más adecuada para quien necesita renovar el aire en espacios grandes de trabajo —talleres, bodegas, garajes o gimnasios— con un presupuesto ajustado y sin sacrificar durabilidad. Su construcción metálica lo distingue de los ventiladores domésticos convencionales.

A tener en cuenta: su diseño y potencia están orientados a espacios amplios; en habitaciones pequeñas puede resultar excesivo en ruido y circulación de aire.

DREO Ventilador de torre para dormitorio: pensado para quien prioriza el silencio nocturno

El DREO Ventilador de torre para dormitorio, velocidad de 28 pies/s, cuesta $ 200.360 en Amazon durante el Black Friday, con un 30 % de descuento sobre su precio original de $ 284.364, lo que representa el mayor porcentaje de rebaja de esta selección y un ahorro de $ 84.004.

De acuerdo con la ficha del producto en Amazon, su motor DC sin escobillas le permite operar a velocidades de flujo de aire de hasta 28 pies por segundo, con una proyección de hasta 34 pies de distancia. Su diseño de impulsor algorítmico reduce el ruido al mínimo, lo que lo hace apto para uso nocturno o en entornos de trabajo que requieren silencio.

Lo que más destaca:

30 % de descuento: el mayor ahorro de los tres modelos presentados, con $84.004 menos frente al precio original.

el mayor ahorro de los tres modelos presentados, con $84.004 menos frente al precio original. 8 velocidades y 4 modos: incluye modo sueño, natural, normal y automático, con control remoto y pantalla táctil.

incluye modo sueño, natural, normal y automático, con control remoto y pantalla táctil. Oscilación de 90°: distribuye el flujo de aire de forma uniforme en la habitación.

distribuye el flujo de aire de forma uniforme en la habitación. Fácil limpieza: la rejilla trasera y el impulsor son extraíbles, lo que simplifica el mantenimiento.

Razones para comprarlo: el DREO Ventilador de torre para dormitorio es el más indicado para quienes buscan confort durante las noches de calor sin que el ruido interrumpa el sueño, o para quienes teletrabajan y necesitan un ambiente fresco y silencioso. La certificación ETL respalda su seguridad eléctrica.

A tener en cuenta: al ser un ventilador de torre, su alcance vertical es fijo; no tiene la flexibilidad de inclinación que ofrecen otros modelos de piso con cabeza ajustable.

DREO Ventilador inteligente para dormitorio: el más completo si quiere control total del ambiente

El DREO Ventilador inteligente para dormitorio (modelo TurboPoly 765S) cuesta $ 483.445 en Amazon durante el Black Friday, con un 15 % de descuento sobre su precio original de $ 568.765, lo que equivale a un ahorro de $ 85.320.

Según la ficha del producto en Amazon, este ventilador funciona como modelo de piso y de mesa gracias a su estructura de liberación rápida, ofrece un flujo de aire de hasta 1.500 CFM con un alcance de 120 pies y opera con tan solo 20 dB de ruido. Sus dos motores independientes permiten una oscilación horizontal de 150° y vertical de 100°, una cobertura inusual en ventiladores domésticos.

Lo que más destaca:

Diseño 2 en 1: se convierte entre ventilador de piso y de mesa con altura ajustable, sin necesidad de herramientas adicionales.

se convierte entre ventilador de piso y de mesa con altura ajustable, sin necesidad de herramientas adicionales. Control por voz, app y remoto retroiluminado: compatible con asistentes de voz y con la aplicación del fabricante para ajuste preciso del flujo.

compatible con asistentes de voz y con la aplicación del fabricante para ajuste preciso del flujo. 12 velocidades y 6 modos: incluye modo brisa natural y función de memoria que restaura los ajustes tras el apagado.

incluye modo brisa natural y función de memoria que restaura los ajustes tras el apagado. 20 dB de ruido: uno de los niveles más bajos del mercado en ventiladores con este nivel de potencia, según la ficha del producto.

Razones para comprarlo: el DREO Ventilador inteligente para dormitorio TurboPoly 765S es la mejor alternativa para quien quiere un ventilador con conectividad completa, gran cobertura direccional y versatilidad de uso en distintos espacios del hogar. Su oscilación omnidireccional lo hace especialmente útil en salas de estar o dormitorios grandes donde un ventilador convencional no llega a todos los rincones.

A tener en cuenta: es el modelo más costoso de la selección; quienes no vayan a usar las funciones inteligentes (app o control por voz) pueden encontrar en el DREO de torre una alternativa suficiente a menor precio.

¿Cuál es la diferencia entre un ventilador de torre y uno de piso industrial?

Un ventilador de torre distribuye el aire en sentido vertical a lo largo de su estructura y suele priorizar el silencio y la estética; es más adecuado para dormitorios y oficinas.

Un ventilador de piso industrial, como el Amazon Basics de esta selección, tiene aspas de mayor diámetro y mueve volúmenes de aire mucho más altos (medidos en CFM), por lo que es más eficiente en espacios amplios como talleres, bodegas o gimnasios, aunque puede ser más ruidoso.

¿Vale la pena comprar un ventilador en Black Friday o es mejor esperar?

Los descuentos del Black Friday en Amazon pueden llegar a ser significativos: el DREO Ventilador de torre para dormitorio bajó un 30 % en esta edición, pasando de $ 284.364 a $ 200.360. Sin embargo, los precios pueden cambiar en cualquier momento una vez terminada la promoción.

Si el modelo que le interesa está en descuento y cubre su necesidad, aprovechar la rebaja durante la vigencia de la oferta es una decisión razonable. Los precios publicados en esta nota corresponden al 27 de noviembre de 2026.

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