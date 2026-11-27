Por: CENET

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Con la cercanía de promociones como Black Friday y la temporada de compras navideñas, surge una doble oportunidad: por un lado, los consumidores acceden a descuentos y ofertas; por otro, aumenta la presencia de delincuentes digitales que buscan aprovecharse del incremento en las transacciones en línea. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), es fundamental que los colombianos adopten medidas de seguridad al comprar por internet, sobre todo en jornadas de descuentos cuando la presión por aprovechar precios bajos puede llevar a cometer errores que terminan en fraudes.

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El crecimiento del comercio electrónico en Colombia respalda esta advertencia. Cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico muestran que durante 2025 se registraron 684,6 millones de compras en línea, lo que equivale a un incremento del 19,9 % respecto a 2024. Este aumento demuestra cómo las plataformas digitales se han integrado en los hábitos de consumo de los hogares colombianos, pero también evidencia la necesidad de reforzar la atención en los aspectos de seguridad digital.

Entre las recomendaciones principales del Ministerio TIC está la verificación de la autenticidad de las tiendas virtuales. Para esto, es clave acceder a las páginas oficiales de los comercios y revisar cuidadosamente la dirección web, evitando enlaces provenientes de desconocidos, mensajes inesperados o anuncios sospechosos. MinTIC enfatiza que el reconocimiento del logotipo o de imágenes de productos no es suficiente, ya que pueden usarse para simular la legitimidad de sitios fraudulentos. Además, invita a desconfiar de descuentos exageradamente bajos, en comparación con el precio habitual de los productos, y de promociones con periodos demasiado cortos para la toma de decisión.

Antes de concretar una compra, el Ministerio TIC recomienda indagar la reputación del vendedor, leer comentarios y calificaciones de otros compradores, verificar los datos de contacto, y conocer las políticas de entrega, garantía y devolución. Respecto al pago, la sugerencia es utilizar solo los canales habilitados por la tienda, revisar bien todos los datos antes de aprobar cualquier transacción y jamás compartir información financiera como contraseñas, claves dinámicas o códigos de tarjeta (CVV) con terceros. Ningún asesor debería solicitarlos.

El uso de redes Wi-Fi públicas es otro riesgo identificado, por lo que se sugiere emplear conexiones seguras y equipos actualizados. Tras la compra, se deben conservar comprobantes y activar notificaciones en productos financieros para monitorear movimientos no autorizados, reportando cualquier anomalía al banco lo más pronto posible. La autenticación en dos pasos en cuentas digitales añade una capa extra de protección frente a accesos indebidos.

Frente a fraudes o sospechas de ofertas engañosas, MinTIC orienta a los ciudadanos a reportar los casos ante el CAI Virtual de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. El mensaje central es que cada consumidor revise con cuidado cada transacción, priorizando la protección de sus datos y evitando caer en la urgencia por aprovechar descuentos sin garantías claras de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones da el Ministerio TIC para evitar fraudes en compras por internet durante el Black Friday y Navidad?

El Ministerio TIC aconseja acceder solo a sitios web oficiales, desconfiar de descuentos excesivos, no ingresar desde enlaces sospechosos, revisar la reputación del vendedor, proteger datos bancarios, evitar redes Wi-Fi públicas y activar la autenticación en dos pasos. Estas pautas buscan que los consumidores confirmen la legitimidad de cada oferta y protejan su información personal y financiera.

¿Por qué es importante proteger la información financiera al comprar en línea en Colombia?

Proteger la información financiera al realizar compras online es crucial debido al aumento de fraudes digitales, especialmente en temporadas de alta demanda como Black Friday y Navidad. Compartir datos como contraseñas, claves o códigos de tarjetas expone a los usuarios a robos y debitar montos sin consentimiento. Según el Ministerio TIC, mantener estos datos privados y usar canales oficiales minimiza riesgos de estafas y pérdidas económicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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