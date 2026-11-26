Por: El Espectador

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En la tarde de este 26 de noviembre se confirmó, mediante un comunicado oficial de la Policía Nacional, el fallecimiento del auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino en Condoto, Chocó. El joven uniformado fue víctima de un ataque con drones cargados de explosivos dirigido contra la estación de Policía de ese municipio, hecho que ocurrió este jueves, según la información entregada por la institución.

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De acuerdo con los reportes citados por la Policía Nacional, Juan Alcides Murillo Palomino se encontraba prestando servicio como centinela al momento del atentado. Durante el ataque, que involucró el uso de drones para lanzar explosivos, el uniformado sufrió graves lesiones, especialmente en la cabeza. En respuesta, fue trasladado de inmediato al Hospital San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, donde los médicos intentaron estabilizarlo y salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven falleció pocas horas después del atentado debido a la gravedad de las heridas que había sufrido.

En el comunicado, la Policía Nacional expresó su solidaridad y respeto hacia los familiares, compañeros y allegados de Juan Alcides Murillo Palomino, asegurando que acompaña a sus seres queridos en estos momentos difíciles. Así mismo, la institución afirmó que mantiene desplegadas sus capacidades investigativas para identificar a los responsables del ataque y avanzar en las acciones judiciales correspondientes, como parte del proceso para esclarecer este violento hecho.

Según los datos suministrados por el Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 2026 se han registrado 358 ataques con drones en el país. Esta cifra demuestra el incremento del uso de tecnología para perpetrar acciones violentas y evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y judicialización en el territorio nacional.

Este acontecimiento subraya los desafíos que enfrenta la fuerza pública en zonas como el Chocó, donde el uso de drones con explosivos representa una amenaza creciente para la seguridad de los uniformados y también para la población civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos ataques con drones hubo en Colombia entre enero y noviembre de 2026?

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa citada por la Policía Nacional, entre enero y noviembre de 2026 se han registrado 358 ataques con drones en Colombia. Estos incidentes reflejan el aumento del uso de tecnología en acciones violentas y el reto que representa para las autoridades enfrentar este tipo de amenazas.

¿Qué significa la función de "centinela" en la Policía?

Según los datos entregados por la Policía Nacional, Juan Alcides Murillo Palomino se encontraba cumpliendo labores de centinela al momento del ataque. Esta función corresponde a la vigilancia y resguardo de instalaciones, como estaciones policiales, con el objetivo de prevenir y alertar sobre posibles amenazas o situaciones de riesgo para el personal y la infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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