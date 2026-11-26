Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La comunidad de Buenaventura enfrenta una emergencia ambiental significativa, que persiste desde hace más de un año debido al impacto de la erosión costera. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía de Buenaventura, la administración local ha tenido que responder de manera constante a los eventos derivados de este fenómeno, que continúan afectando a poblaciones y viviendas situadas en la zona costera. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, se han gestionado reuniones directas con los residentes, buscando dialogar y encontrar las mejores formas de abordar una emergencia que se ha visto fortalecida por condiciones como el fuerte oleaje, las lluvias constantes y el cambio climático, factores que propician el desgaste y la pérdida progresiva de tierra y rocas en el área del litoral.

Sigue a PULZO en Discover

La erosión costera, entendida como un desastre natural que implica el desplazamiento o desgaste de la tierra por acciones del mar, ha generado severas afectaciones materiales y amenaza la seguridad de las viviendas ubicadas cerca de la costa. Las autoridades, con el respaldo de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, han participado en espacios de encuentro con la comunidad del Consejo Comunitario de Juanchaco. En estos encuentros, liderados por el director Juan Antonio Cortés, se han resuelto inquietudes y se han afianzado compromisos encaminados a la atención de la crisis ambiental que afecta de manera directa a los habitantes locales.

Como parte de la estrategia de contención, la administración distrital anunció la entrega de 4 mil costales, una medida que busca apoyar la ejecución de acciones por parte de la comunidad en la mitigación de los impactos de la erosión. Asimismo, la población afectada ha recibido ayudas humanitarias, que incluyen kits de aseo, de cocina y mercados, entre otros elementos necesarios para aliviar las dificultades inmediatas. Autoridades locales se comprometieron además a continuar con el seguimiento y apoyo requerido ante la emergencia, garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Todas estas acciones se están desarrollando en el contexto de una problemática que sigue avanzando y que pone en riesgo tanto los recursos materiales como la estabilidad de quienes viven en la costa de Buenaventura, de acuerdo con información oficial publicada por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la erosión costera y por qué afecta a Buenaventura?

La erosión costera es un fenómeno natural que ocurre cuando la tierra o las rocas ubicadas junto al mar se desgastan y desplazan por efecto del oleaje, las lluvias y otros factores climáticos. En Buenaventura, según la información citada por la Alcaldía y Noticiero 90 Minutos, se ha agravado por el fuerte oleaje, las lluvias y el cambio climático, situación que profundiza las afectaciones a la población y pone en riesgo las viviendas en la zona litoral.

¿Qué acciones ha tomado la Alcaldía de Buenaventura ante la emergencia por erosión costera?

La Alcaldía de Buenaventura, según Noticiero 90 Minutos, ha implementado medidas como la entrega de 4 mil costales para contener la erosión y la distribución de ayudas humanitarias, incluyendo kits de aseo, de cocina y mercados. Además, ha promovido reuniones con la comunidad para escuchar sus inquietudes y establecer compromisos claros con el fin de mantener el acompañamiento en la gestión de la emergencia y la seguridad de los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.