Por: Noticiero 90 minutos

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El panorama informativo de Cali y de Colombia este lunes estuvo marcado por anuncios relevantes en materia cultural, social y turística, según reportó el Noticiero 90 Minutos. Entre las noticias clave, se destaca que la Secretaría de Cultura de Cali confirmó el nuevo espacio y las fechas para el emblemático Festival Petronio Álvarez en su edición número 30. De acuerdo con la entidad, el Acuaparque de la Caña será el lugar del evento, agendado del 11 al 13 de diciembre, en formato de concurso musical. Esta decisión responde a las afectaciones estructurales provocadas por el terremoto en varios espacios de la ciudad, que condicionaron la búsqueda de un escenario con las garantías técnicas necesarias para la cita cultural más importante del Pacífico colombiano. La Secretaría aseguró que los portadores de tradición ya seleccionados cuentan con acompañamiento y tienen asegurada su participación en la edición futura de 2027, lo que aporta estabilidad y proyección al evento.

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En cuanto a la reactivación económica en Buenaventura, 90 Minutos informó que la Gobernación del Valle impulsó a los emprendedores de la región con la entrega de activos productivos y herramientas. En total, 132 emprendedores, de los cuales 115 son mujeres y 68 madres cabeza de familia, recibieron estos apoyos destinados a fortalecer los negocios y retomar las actividades económicas impactadas por el reciente terremoto. Además, se anunció que habrá 400 créditos condonables de hasta 5 millones de pesos para personas afectadas por la emergencia, lo que facilitará el alivio financiero y la reconstrucción de los emprendimientos.

Por otra parte, la apuesta por la promoción internacional de Cali se evidenció con el anuncio de la misión que, liderada por la Secretaría de Turismo, la Asociación Río Cali y Colombia Birdfair, viajará a China entre el 26 y el 30 de noviembre. El objetivo es posicionar a la ciudad como destino atractivo para el aviturismo, es decir, la observación y fotografía de aves, en la Asian Bird Fair 2026, en Xiamen, un evento clave para acercarse a operadores turísticos asiáticos.

Finalmente, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo confirmó la realización del 33° Encuentro Nacional de Grupos Intérpretes de Música Colombiana “Julio César García Ayala”. La cita será del 27 al 29 de noviembre en el Parque Belalcázar, con entrada gratuita, lo que refuerza el compromiso cultural de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se celebrará el Festival Petronio Álvarez 2026 en Cali?

Según la Secretaría de Cultura y la información de Noticiero 90 Minutos, el Festival Petronio Álvarez se celebrará en el Acuaparque de la Caña en Cali, del 11 al 13 de diciembre, en formato de concurso musical. Esta decisión se tomó porque otros escenarios de la ciudad fueron afectados por el terremoto y no cuentan con las condiciones técnicas necesarias en este momento.

¿Qué apoyos se entregaron a los emprendedores de Buenaventura afectados por el terremoto?

De acuerdo con el reporte, la Gobernación del Valle entregó activos productivos y herramientas a 132 emprendedores, incluyendo un importante número de mujeres y madres cabeza de familia, para ayudarles a recuperar sus negocios. Además, se anunció la disponibilidad de 400 créditos condonables de hasta 5 millones de pesos para quienes resultaron afectados por la emergencia reciente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.