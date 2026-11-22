Por: El Espectador

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El control de las calorías es una preocupación para muchas personas activas. Generalmente, alguien que realiza ejercicio entre dos y tres veces por semana y lleva un estilo de vida dinámico puede quemar entre 14.000 y 21.000 calorías durante una semana completa, considerando tanto el gasto energético básico como el que proviene de moverse, trabajar y entrenar. Frente a esto, destaca el caso que expone una investigación publicada en octubre en el Journal of Exercise Science and Fitness, sobre una proeza física que desafía esos límites comunes: un exnadador olímpico logró consumir en un solo día las calorías que otras personas gastarían en toda la semana.

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Esta hazaña fue documentada por científicos de la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, quienes estuvieron atentos a la travesía del deportista. Éste, con una estatura de 2,03 metros, un peso de 103 kilos y un pasado como campeón olímpico de los 10 kilómetros en aguas abiertas en 2008, se enfrentó al reto de nadar 200 kilómetros en aguas abiertas durante cerca de 73 horas y media. Apenas descansó siete horas repartidas en breves pausas para alimentarse o intentar dormir en una embarcación de apoyo. Todo esto formó parte de una iniciativa benéfica realizada en 2019.

El factor principal que atrajo la atención de los expertos fue el consumo energético durante este maratón acuático. Usando la técnica de agua doblemente marcada, consistente en la ingesta de agua con dos isótopos estables y la posterior medición de su eliminación mediante muestras de orina, lograron calcular que el atleta consumió unas 46.600 kilocalorías en 76 horas, una cifra nunca antes documentada en desafíos de este tipo. El promedio diario llegó a 14.747 kilocalorías, superando la cifra más alta antes encontrada de 10.070 kilocalorías, según explican los autores.

Además del esfuerzo físico de nadar sin pausa, la baja temperatura del agua (20,5 grados Celsius) obligaba al cuerpo a producir más energía para mantener su calor interno. Aunque dos trajes especiales ayudaron a disminuir la pérdida de calor, también sumaron resistencia, complicando aún más cada una de las aproximadamente 200.000 brazadas requeridas. El nadador tuvo que recurrir a analgésicos para soportar dolores en los hombros y ampollas.

A pesar de una ingesta de 30.000 kilocalorías en esos días, el déficit fue considerable: 16.600 kilocalorías. Los autores resaltan que el tamaño corporal del atleta fue determinante en estos resultados y reconocen que no se puede generalizar con personas de menor peso. Este caso extremo aporta la primera medición directa de gasto energético en un esfuerzo de tres días, abriendo interrogantes sobre los verdaderos límites del cuerpo humano.

¿Cuántas calorías puede gastar una persona en un ultramaratón acuático como el registrado en el estudio?

Según la investigación presentada por la Universidad de Maastricht en el Journal of Exercise Science and Fitness, un exnadador olímpico consumió aproximadamente 46.600 kilocalorías en 76 horas durante una travesía de 200 kilómetros en aguas abiertas, lo que equivale a casi 14.747 calorías diarias. Este nivel de gasto energético es el más alto registrado a la fecha, según los autores.

¿Cómo se mide el gasto energético durante esfuerzos extremos y qué es la técnica de agua doblemente marcada?

El estudio empleó la técnica de agua doblemente marcada para medir el gasto energético del nadador. Este método consiste en administrar agua con isótopos estables de deuterio y oxígeno-18 y analizar la eliminación de estos a través de la orina, lo que permite calcular la cantidad de dióxido de carbono producido y, por tanto, la energía utilizada por el cuerpo durante el esfuerzo extremo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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