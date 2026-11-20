Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

¿Alguna vez ha escuchado hablar del limón caviar? Este singular fruto, cuyo nombre científico es Citrus australasica y es conocido en inglés como finger lime o 'lima dedo', se distingue por presentar en su interior cientos de pequeñas esferas jugosas que recuerdan a las huevas del caviar. Esta particularidad le ha valido un lugar exclusivo en la alta cocina, donde se utiliza tanto por su sabor como por la presentación vistosa que ofrece. No es común encontrarlo en mercados tradicionales; de hecho, se trata de un ingrediente que ha despertado la curiosidad y el interés de chefs y comensales en diferentes partes del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el portal Frutas Colombianas, el origen del limón caviar está en el este de Australia, sobre todo en las zonas costeras de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde crece en bosques subtropicales. Su aspecto también es curioso: posee una forma alargada y cilíndrica, bastante similar a la de un dedo, por lo que también se le llama 'lima dedo'. Su piel puede tomar diferentes colores, como verde, amarillo, rosado, rojo, marrón o púrpura, dependiendo de la variedad. Cuando se parte, las vesículas de su pulpa se desprenden fácilmente y liberan un jugo de sabor cítrico y ligeramente ácido, una verdadera experiencia sensorial en boca gracias a la textura estallante de las esferas, que recuerda a los huevos de pescado.

El alto precio del limón caviar tiene varias explicaciones. Según cifras compartidas en el mismo portal, en mercados de exportación se han registrado ventas de hasta 32 dólares estadounidenses por cada 80 gramos de fruto fresco. Esta suma no es uniforme, ya que varía de acuerdo con el país, la temporada de la cosecha, el tipo de fruta y su disponibilidad. Entre los factores que inciden en el costo elevado está la creciente demanda en la gastronomía gourmet, pues chefs de todo el mundo emplean la pulpa del finger lime en preparaciones con mariscos, sushi, postres o cócteles, para aportar acidez, sabor y una presentación distinta.

En Colombia, el cultivo del limón caviar está dando sus primeros pasos. La misma fuente señala que ya se han reportado cosechas en departamentos como Norte de Santander, en la zona de Ocaña. Sin embargo, no es una especie extendida ni un cultivo de gran escala, en parte porque su producción no es sencilla: el árbol es de crecimiento lento y presenta ramas espinosas que complican las labores de cuidado y cosecha. Todo esto, junto con los costos de transporte y la poca oferta local, hace que el precio pueda variar enormemente según si se trata de fruta fresca, de una planta o de semillas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el precio del limón caviar es tan alto en la alta gastronomía?

El valor elevado del limón caviar se debe principalmente a su singularidad y uso exclusivo en la cocina gourmet, donde los chefs lo aprecian por su textura única y su capacidad de transformar platillos como mariscos, sushi, postres y cócteles. Su lenta producción, baja disponibilidad y las condiciones de cultivo especializadas contribuyen a limitar la oferta, lo que, junto con la alta demanda, incide directamente en los precios elevados observados en mercados especializados.

¿Dónde se cultiva el limón caviar y por qué es poco común en Colombia?

El limón caviar es originario de la región este de Australia, particularmente en las zonas subtropicales de Queensland y Nueva Gales del Sur. Según Frutas Colombianas, en Colombia su cultivo todavía está en etapa inicial, con registros de cosechas en Ocaña, Norte de Santander. Es poco común debido a su crecimiento lento, la dificultad en su manejo y la escasez de cultivos comerciales, factores que hacen que conseguirlo sea difícil y, por ende, costoso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.