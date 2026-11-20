Por: Noticiero 90 minutos

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Soñar es una experiencia que conecta directamente con las emociones, recuerdos y vivencias cotidianas de cada persona. Según se explica en el artículo de Noticiero 90 Minutos, los sueños pueden situarnos en contextos inesperados, permitirnos reencontrar personas ausentes o incluso revivir situaciones pasadas sin una explicación clara. Estas manifestaciones aparecen durante el descanso, cuando la mente sigue activa organizando pensamientos, abordando emociones y procesando lo que se ha vivido en el día.

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Una de las aproximaciones más importantes sobre el fenómeno de soñar proviene de la psicología y de investigaciones científicas, las cuales han identificado la relevancia de la actividad cerebral durante el sueño. Si bien aún no existe una explicación definitiva acerca de la razón por la que soñamos, los estudios se enfocan en entender la relación entre los sueños, la memoria y el procesamiento emocional. Durante la etapa REM —sigla de ‘movimiento ocular rápido’ por su nombre en inglés— el cerebro incrementa notablemente su actividad. De acuerdo con la psicóloga clínica Luz Ángela Arias, en esta fase se activan diversas regiones cerebrales, lo que facilita la aparición de pensamientos, imágenes o recuerdos ligados a nuestras experiencias y preocupaciones diarias.

El contenido de los sueños no responde a una única función ni a una explicación universal; es el resultado de una combinación de factores emocionales y situaciones cotidianas. El estado de ánimo, las preocupaciones y las vivencias personales pueden reflejarse en lo que se sueña, pues la mente utiliza este espacio para procesar sentimientos y experiencias de la vida real. Según Arias, al recordar un sueño, usted podría identificar esas emociones o situaciones que ocupan su atención actualmente o que tiene pendientes de resolver.

Por otro lado, los sueños recurrentes —aquellos que se repiten constantemente— tienden a relacionarse con preocupaciones persistentes. Si usted sueña con frecuencia una misma escena, podría deberse a la atención sostenida que dedica a ciertos hechos o al peso emocional que representan. Sin embargo, cada interpretación depende del contexto vital y emocional de quien sueña; no existe una única respuesta aplicable a todos los casos. En resumen, la actividad de soñar representa un complejo entramado mental vinculado a la memoria, las emociones y las experiencias individuales, de acuerdo con la información citada por Noticiero 90 Minutos y fuentes como Luz Ángela Arias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen los sueños recurrentes y qué relación tienen con las preocupaciones?

Los sueños recurrentes suelen producirse cuando ciertas preocupaciones, emociones o situaciones no resueltas se mantienen presentes en la cotidianidad de la persona. La información analizada destaca que la repetición de estos sueños podría estar asociada al peso emocional y a la atención que se otorga a esos temas pendientes, aunque su significado depende del contexto personal de cada individuo.

¿Cuál es la función de la fase REM en la aparición de sueños?

La fase REM (‘movimiento ocular rápido’) del sueño se caracteriza por una alta actividad cerebral. De acuerdo con la psicóloga Luz Ángela Arias, es durante esta etapa cuando diferentes regiones del cerebro se activan, facilitando la aparición de imágenes, emociones y recuerdos. Esto permite que los sueños reflejen las experiencias, sentimientos y pensamientos que la mente procesa mientras usted duerme.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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