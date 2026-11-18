Por: El Espectador

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Los arándanos rojos, conocidos por ser parte esencial del menú del Día de Acción de Gracias, han demostrado poseer propiedades que van mucho más allá de su función en celebraciones especiales. De acuerdo con The New York Times Cooking, expertos en nutrición recomiendan incorporar estos frutos a la dieta cotidiana, no solo por su sabor distintivo, sino por los numerosos beneficios que aportan a la salud.

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Uno de los principales atributos de los arándanos rojos es su capacidad para fortalecer el sistema cardiovascular. Debbie Fetter, profesora asociada en la Universidad de California, Davis, explicó que el pigmento rojo de esta fruta es consecuencia de los flavonoides, compuestos que no solo defienden a la planta en su entorno, sino que también contribuyen a proteger el cuerpo humano. Estos flavonoides ayudan a preservar la salud del tejido endotelial —responsable de recubrir vasos sanguíneos y el interior del corazón— facilitando así la circulación sanguínea y disminuyendo el riesgo de formación de coágulos. Por otro lado, su influencia sobre el óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos, se asocia con una reducción en la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a la prevención de enfermedades, Sarah Ball, directora de capacitación dietética en la Universidad de Michigan, señaló que el consumo habitual de arándanos rojos puede reducir la posibilidad de infecciones en las vías urinarias (ITU). Esto se debe a la presencia de proantocianidinas de tipo A, un flavonoide poco común que dificulta la adhesión de bacterias a los tejidos del organismo. Una revisión de 2023, citada en el texto, halló que la ingesta regular de arándanos rojos, ya sea en jugo, tabletas o cápsulas, disminuye notablemente los casos de ITU recurrentes en mujeres y niños. Además, recientes estudios clínicos sugieren que su uso en enjuagues bucales podría igualar la eficacia del flúor respecto a la reducción de bacterias orales.

Diane Stadler, directora de programas de posgrado en nutrición humana en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, mencionó que los flavonoides presentes en los arándanos rojos también contribuyen a aliviar la inflamación crónica. Esta condición, que inicia como una respuesta defensiva natural del organismo, puede tornarse perjudicial con el tiempo; por eso, frenar este ciclo es vital. Además, los arándanos rojos contienen un alto nivel de vitamina C, nutriente esencial que favorece la reparación de tejidos y la formación de colágeno.

La mejor manera de consumir esta fruta, según los expertos citados, es entera y con cáscara, como en salsas caseras, ya que así se aprovechan todos sus nutrientes y se evita el consumo excesivo de azúcar. El jugo puro y los arándanos congelados representan alternativas prácticas para disfrutarlos durante todo el año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de los arándanos rojos para la salud cardiovascular?

De acuerdo con las fuentes del artículo, los arándanos rojos son ricos en flavonoides, que contribuyen a mantener la función del tejido endotelial y a mejorar el flujo sanguíneo, lo que a su vez disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Además, estos compuestos favorecen la producción de óxido nítrico, gas que relaja los vasos sanguíneos y reduce la probabilidad de formación de coágulos.

¿Cómo ayudan los arándanos rojos a prevenir infecciones urinarias?

Los arándanos rojos contienen proantocianidinas de tipo A, un tipo de flavonoide que dificulta que las bacterias se adhieran a las vías urinarias, disminuyendo así el riesgo de desarrollar infecciones. Según una revisión citada en el texto, el consumo regular de productos derivados de arándano rojo puede reducir de forma significativa la incidencia de infecciones urinarias recurrentes, especialmente en mujeres y niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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