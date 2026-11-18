Por: Noticiero 90 minutos

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Uno de los grandes mitos sobre los infartos es que siempre se manifiestan con un fuerte dolor en el pecho, pero esto no necesariamente ocurre en todos los casos. De hecho, según explica la médica internista y cardióloga Stefani Barbosa, los síntomas pueden ser muy distintos en las mujeres, lo que con frecuencia conduce a que se subestimen los signos de alarma. De acuerdo con la especialista, el dolor torácico es solo una de las señales más frecuentes, pero no siempre la principal en el caso femenino. Además del malestar opresivo en el pecho, pueden surgir molestias en zonas como el cuello, la mandíbula, los hombros, la espalda y los brazos. Síntomas como la falta de aire, náuseas, mareos y sudoración intensa también pueden indicar un problema en el corazón. Esta variedad de manifestaciones hace que muchas mujeres no identifiquen a tiempo una emergencia médica.

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Barbosa resalta que existen pacientes que, incluso, presentan síntomas totalmente diferentes a los que se suele asociar a un infarto. En su opinión, la sensación de ahogo que empeora con la actividad física y mejora con el reposo, así como los desmayos, pueden funcionar como equivalentes anginosos. Es decir, pueden ser formas atípicas de enfermedad cardíaca, aunque no se presente el dolor torácico clásico. Por esto, resulta clave atender cualquier señal extraña, que por mínima que parezca, surja en el marco de esfuerzos físicos o durante el reposo.

En cuanto a los factores de riesgo, la cardióloga señala que la diabetes, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, antecedentes personales de infarto previo y la dislipidemia (alteraciones en los niveles de colesterol en la sangre) aumentan las probabilidades de enfrentar un evento cardiovascular. Barbosa recomienda que, quienes tengan estos antecedentes y experimenten síntomas de alerta, acudan lo más pronto posible al servicio de urgencias, ya que recibir atención oportuna puede marcar la diferencia. No se debe esperar a que aparezca un dolor intenso para pensar en acudir al médico, ya que la falta de aire, desmayos y molestias en distintas partes del cuerpo también son señales de riesgo, especialmente cuando surgen durante el esfuerzo físico.

Según la información aportada por la médica y reproducida por Noticiero 90 Minutos, reconocer estos síntomas y compartir la información puede servir para salvar vidas, permitiendo que más personas, en especial las mujeres, busquen atención temprana y eviten complicaciones graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas de infarto en mujeres que pueden ser diferentes a los de los hombres?

De acuerdo con la cardióloga Stefani Barbosa, en las mujeres los síntomas de infarto pueden ser más variados que en los hombres. Aunque el dolor opresivo en el pecho es común, también pueden presentarse molestias en el cuello, la mandíbula, los hombros, la espalda o los brazos. Además, síntomas como falta de aire, náuseas, mareos, sudoración intensa y desmayos pueden servir como señales de alerta y equivalentes anginosos, aun cuando no exista el dolor clásico en el tórax.

¿Qué es la dislipidemia y por qué aumenta el riesgo de infarto?

La dislipidemia es una alteración en los niveles de colesterol en la sangre, como explica la información proporcionada por la cardióloga entrevistada. Este trastorno eleva el riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo que quienes padecen dislipidemia deben estar atentos a cualquier síntoma relacionado con un posible infarto y consultar a servicios médicos ante señales de alerta.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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