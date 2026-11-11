Mantener una rutina de hidratación puede resultar más práctico cuando se cuenta con un recipiente que permite llevar un registro visual del consumo. Esta botella de agua de 3,8 litros con marcadores de tiempo está diseñada para acompañar actividades como ir al gimnasio, trabajar o pasar varias horas fuera de casa.

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El producto tiene un precio de $ 65.943 y cuenta con un descuento del 43 %. Su capacidad de 128 onzas, equivalente a aproximadamente 3,8 litros, permite almacenar una cantidad considerable de líquido y reducir la necesidad de recargas frecuentes.

¿Qué características tiene esta botella de agua?

Uno de los elementos destacados de la botella es su sistema de marcadores horarios, ubicado en uno de sus laterales. Estos indicadores permiten observar cuánto líquido se ha consumido a lo largo del día y pueden servir como referencia para organizar la hidratación.

El recipiente tiene una capacidad aproximada de 3,8 litros y está fabricado con plástico libre de BPA, de acuerdo con la descripción comercial. Su diseño busca combinar una gran capacidad con una estructura ligera y portátil.

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La botella también incluye dos tapas intercambiables. Una cuenta con un sorbete de silicona para beber de manera práctica, mientras que la otra permite consumir el agua directamente desde la abertura. Ambas están descritas como tapas a prueba de fugas.

Otro aspecto es su asa de gran tamaño, que facilita el agarre y el transporte. Además, cuenta con una boca ancha que permite llenar el recipiente y realizar su limpieza con mayor facilidad.

El paquete incluye una correa de transporte y tapas adicionales, accesorios que buscan ofrecer distintas opciones de uso según la actividad.

¿A quién le serviría este producto?

Esta botella de agua de casi 4 litros puede interesar a personas que realizan actividades físicas, pasan varias horas en el trabajo o prefieren tener una reserva de agua a la mano durante el día.

También puede ser una alternativa para quienes buscan organizar su consumo de líquidos mediante los marcadores horarios. Su capacidad permite utilizarla en el gimnasio, durante jornadas laborales o en actividades al aire libre.

Sin embargo, una botella de gran capacidad no significa que todas las personas deban consumir esa cantidad de agua diariamente. Las necesidades de hidratación varían según factores como la actividad física, el clima y las condiciones individuales. En caso de tener recomendaciones médicas específicas sobre el consumo de líquidos, es importante seguirlas.

¿Qué opinan los compradores sobre la botella?

Entre las reseñas compartidas, una compradora destacó la apariencia del recipiente y su combinación de colores:

“¡Es preciosa en línea e incluso en persona! ¡Es una verdadera belleza! Tiene un tono azul verdoso intenso”.

Otra persona comentó que los marcadores de tiempo le resultan útiles para organizar su consumo de agua durante el día.

También se compartió una opinión favorable sobre el tamaño de la botella, su facilidad de transporte y la comodidad para beber. Estas experiencias corresponden a compradores individuales y pueden variar según las preferencias de cada usuario.

Precio de la botella de agua de 3,8 litros

La botella tiene un precio informado de $ 65.943, con un descuento del 43 %.

Entre sus características principales se encuentran:

Capacidad de aproximadamente 3,8 litros.

Marcadores de tiempo para llevar un registro visual del consumo.

Dos tapas intercambiables, una con sorbete de silicona.

Asa grande y correa para facilitar el transporte.

Plástico libre de BPA, según la descripción comercial.

Boca ancha para facilitar el llenado.

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