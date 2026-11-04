Las recomendaciones para almacenar alimentos, agua potable y medicamentos en los hogares han despertado inquietud en distintas partes del mundo. Un recuento publicado por Newsweek identificó 33 países que cuentan con orientaciones para que sus habitantes tengan provisiones básicas ante posibles emergencias, entre ellos Japón.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

La información tomó fuerza después de que la revista estadounidense difundiera, el 28 de octubre de 2026, un mapa con los países que promueven este tipo de preparación. El listado incluye naciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía, aunque las recomendaciones no son iguales en todos los territorios ni fueron anunciadas al mismo tiempo.

La revista incluyó países como Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Colombia y Brasil, entre otros. Según el recuento, 17 de las naciones identificadas están en Europa.

Lee También

La publicación también puso de nuevo sobre la mesa una pregunta que comenzó a circular en redes sociales: ¿por qué tantos gobiernos están aconsejando guardar comida y agua? La explicación está relacionada con la preparación ante emergencias que podrían interrumpir servicios esenciales, aunque no representa una confirmación de que esté próxima una guerra mundial o una catástrofe global.

De hecho, una revisión publicada por otros medios internacionales advierte que el listado reúne orientaciones de diferentes años y niveles administrativos. En algunos casos se trata de campañas nacionales, mientras que otros corresponden a recomendaciones de autoridades locales o regionales.

Por qué 33 países recomiendan almacenar comida y agua

Las autoridades de distintos territorios consideran necesario que los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas durante los primeros días de una emergencia, especialmente si se presentan interrupciones en el suministro de electricidad, agua, alimentos o comunicaciones.

La cifra de 33 países fue difundida a partir del mapa elaborado por Newsweek. El medio internacional WYDE Newsroom retomó esa información y explicó que las recomendaciones contemplan riesgos como conflictos armados, fenómenos meteorológicos extremos y ataques informáticos.

Sin embargo, no existe una campaña internacional coordinada para que todos los gobiernos acumulen alimentos. Cada país establece sus orientaciones según las amenazas que considera relevantes y las condiciones de su infraestructura.

Las diferencias también se reflejan en el tiempo de preparación sugerido. Newsweek identificó que Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, México y Países Bajos contemplan reservas para 72 horas. Suecia y Noruega recomiendan contar con provisiones para aproximadamente una semana, mientras que Alemania plantea un periodo de hasta 10 días.

El Gobierno británico, por ejemplo, lanzó el 22 de octubre de 2026 la campaña ‘Be Ready’. Según informó el Cabinet Office, la iniciativa busca que las familias puedan afrontar interrupciones temporales ocasionadas por tormentas y otros fenómenos que afecten servicios como la electricidad, el agua, los teléfonos e internet.

Qué alimentos y suministros recomiendan guardar en casa

Las guías de preparación civil coinciden en varios elementos que pueden resultar útiles cuando una emergencia impide acceder con normalidad a los establecimientos comerciales o a los servicios públicos.

La campaña ‘Be Ready’, del Gobierno británico, recomienda tener en casa agua potable y alimentos no perecederos para tres días. Su lista también contempla medicamentos esenciales, linternas, baterías, radios portátiles, cargadores externos y artículos de higiene.

Entre los principales suministros que se aconseja considerar están:

Agua potable para cubrir las necesidades del hogar.

Alimentos no perecederos que no requieran refrigeración.

Medicamentos de uso habitual y un botiquín de primeros auxilios.

Linternas y baterías de repuesto.

Radio portátil para recibir información durante interrupciones de internet.

Baterías externas para cargar teléfonos celulares.

Productos de higiene personal.

Dinero en efectivo y copias de documentos importantes.

La recomendación británica también plantea que las familias organicen sus reservas de manera gradual, aprovechando las compras habituales y revisando periódicamente las fechas de vencimiento.

Qué recomienda Colombia para prepararse ante una emergencia

Colombia también aparece en el recuento de países con orientaciones para mantener suministros básicos en los hogares. Sin embargo, las recomendaciones nacionales están relacionadas principalmente con la gestión del riesgo de desastres y la preparación ante fenómenos naturales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta con una guía de preparación ante sismos en la que recomienda organizar un kit familiar con una reserva de suministros para al menos cinco días.

El documento incluye alimentos no perecederos, agua en botellas o recipientes, linterna, silbato, radio con pilas, elementos de higiene, ropa de cambio y utensilios básicos para cocinar y consumir alimentos.

La entidad también aconseja distribuir responsabilidades entre los integrantes de la familia para saber cómo actuar ante una emergencia y establecer un lugar seguro para guardar el equipo, de manera que pueda trasladarse fácilmente durante una evacuación.

Estas orientaciones responden a las condiciones de riesgo del territorio colombiano, que incluyen sismos, inundaciones, deslizamientos, actividad volcánica y fenómenos asociados con las temporadas de lluvias.

¿Hay riesgo de una Tercera Guerra Mundial o un apagón?

La difusión de las recomendaciones ha alimentado interpretaciones en redes sociales que relacionan las reservas domésticas con un posible conflicto internacional de grandes dimensiones o un apagón mundial.

No obstante, las publicaciones oficiales no confirman que exista una fecha prevista para una guerra mundial ni que las autoridades estén anticipando una catástrofe de alcance global.

La Comisión Europea presentó el 3 de noviembre de 2026 nuevas directrices para fortalecer la preparación de los ciudadanos ante situaciones de crisis. Según informó la propia institución, el objetivo es que las personas puedan cubrir sus necesidades esenciales durante las primeras 72 horas de una emergencia, mientras se moviliza la asistencia pública.

Las orientaciones contemplan situaciones que pueden afectar la vida cotidiana, desde desastres naturales hasta interrupciones de servicios y riesgos relacionados con la seguridad. También incluyen educación sobre prevención, atención a personas con discapacidad y mejores mecanismos de comunicación de riesgos.

La Comisión aclaró que sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que no establecen una obligación legal para que los ciudadanos acumulen determinadas cantidades de alimentos o agua.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.