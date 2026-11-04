Un vehículo irrumpió a la fuerza en un complejo empresarial de Florida y desató una tragedia que terminó con dos personas muertas y otras cuatro heridas. El ataque ocurrió este miércoles en una sede de Citibank, ubicada en Brandon, cerca de Tampa, donde el presunto responsable también perdió la vida.

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El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, calificó inicialmente el hecho como un posible “incidente premeditado”. Las autoridades recibieron las primeras llamadas de emergencia a las 12:11 p. m. y, un minuto después, los primeros policías ingresaron al edificio.

La situación se tornó más grave cuando el atacante embistió con un vehículo una reja del complejo, entró a las instalaciones con un rifle y disparó contra una mujer que se encontraba en la cafetería. La víctima falleció en el lugar, mientras que un guardia de seguridad armado intercambió disparos con el agresor y consiguió herirlo. El sospechoso fue trasladado a un hospital, donde murió posteriormente.

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🔴 Tirador armado con un rifle causa una muerte en edificio de Citibank en Florida, Estados Unidos. El atacante fue abatido por un guardia de seguridad armado tras abrir fuego en el edificio. Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas. #Florida #Tampa #Tiroteo #EstadosUnidos #ViolenciaArmada — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 4, 2026

En medio de la emergencia, más de 360 agentes, incluidos integrantes de unidades SWAT, participaron en el operativo. Las autoridades evacuaron a cerca de 3.200 empleados y revisaron las instalaciones durante aproximadamente dos horas y media. Cuatro personas heridas fueron llevadas a centros médicos, aunque sus lesiones no comprometían sus vidas.

El hecho también provocó momentos de angustia entre trabajadores y familiares. Monica Escobar, analista de Citibank desde hace 20 años, contó que inicialmente pensó que se trataba de un incendio o un simulacro, hasta que escuchó a otras personas gritar que había un tirador.

Por su parte, la compañía confirmó que el incidente afectó su sede de Tampa y aseguró que trabajaba junto con las autoridades. La oficina del alguacil habilitó puntos de encuentro para empleados y familiares, mientras pidió evitar las vías cercanas al complejo empresarial.

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