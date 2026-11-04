Un grave hecho de violencia sacudió el sistema de transporte masivo de Bogotá la noche del martes 3 de noviembre de 2026. Un conductor de Transmilenio resultó gravemente herido tras ser blanco de un ataque armado mientras operaba un bus articulado a la altura del deprimido de la calle 26, ubicado en la localidad de Teusaquillo. La agresión ocasionó que el vehículo perdiera el control y terminara chocando contra una de las barreras de contención del corredor exclusivo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte entregado por Citytv, el violento episodio se registró cuando el automotor se encontraba en marcha. En ese momento, un sujeto a bordo de una motocicleta se le aproximó, descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra el operador. Tras perpetrar el ataque, el agresor abordó nuevamente la moto junto a un segundo individuo que lo aguardaba para emprender la huida.

Así quedó el bus de Transmilenio:

Al recibir la alerta a través de la central de comunicaciones, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron de inmediato al punto para asegurar la zona y coordinar el traslado urgente del trabajador hacia un centro asistencial cercano. El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la institución, confirmó que el conductor debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y que su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado.

En paralelo, equipos especializados de Policía Judicial, inteligencia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron las pesquisas. Las labores incluyeron inspección técnica de la escena, vecindarios y el análisis de testimonios recolectados en el lugar de los hechos con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como dar con el paradero de los dos implicados. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier pista útil a través de la línea de emergencia 123.

Debido al despliegue forense y al acordonamiento del área, el carril exclusivo de Transmilenio en el sector permaneció cerrado de manera temporal, lo que obligó a los buses zonales y troncales a desviar su tránsito hacia los carriles mixtos, generando congestión y fuertes afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial de la capital durante varias horas.

* Pulzo.com se escribe con Z