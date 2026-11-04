Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá enfrenta uno de los escenarios de tráfico más complejos en Latinoamérica, situación que se complica aún más debido a las obras en curso en los principales corredores viales de la ciudad. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, este 4 de noviembre se presenta un panorama especialmente desafiante para los ciudadanos que buscan movilizarse por la capital, pues se mantiene el pico y placa, hay cierres viales y es fundamental planificar la ruta con anticipación para evitar retrasos.

Sigue a PULZO en Discover

La restricción de pico y placa para esta jornada aplica para vehículos cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Esta medida, que busca aliviar la congestión vehicular, está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., afectando tanto a vehículos particulares como a taxis. De manera particular, los taxis con placas que finalizan en 3 y 4 tienen prohibida la circulación durante el mismo horario. Es importante que los conductores tengan presente esta restricción para evitar sanciones y contribuir de alguna manera a la fluidez en las vías de la capital, según datos suministrados por El Espectador.

En paralelo, el sistema Transmilenio —principal medio de transporte público masivo de la ciudad— inició operaciones este miércoles 4 de noviembre sin reportar novedades que afecten la prestación del servicio. El primer boletín difundido por TransMilenio a las 4:30 a. m. señala que la operación transcurre con normalidad. Sin embargo, se recomienda a los usuarios revisar permanentemente los canales oficiales para estar al tanto de cualquier cambio o novedad, dada la posibilidad de alteraciones asociadas a la movilidad y trabajos de infraestructura en la ciudad.

La situación actual subraya la importancia de acceder a información clara y actualizada sobre el estado de la movilidad, pues las condiciones pueden variar durante el día. La coordinación entre la medida de pico y placa y la normalidad en el servicio de TransMilenio resulta clave para que los bogotanos puedan desplazarse con mayor seguridad y eficiencia, al tiempo que se busca reducir el colapso vehicular en una de las capitales más congestionadas del continente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pico y placa para carros y taxis en Bogotá el 4 de noviembre?

El pico y placa para este 4 de noviembre en Bogotá aplica para vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5, así como para taxis con placas finalizadas en 3 y 4. La restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., según información publicada por El Espectador.

¿Transmilenio presenta novedades en su operación hoy en Bogotá?

De acuerdo con el reporte oficial difundido a las 4:30 a. m., Transmilenio empezó su operación normal el 4 de noviembre y no se reportan novedades que afecten el servicio. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de TransMilenio para estar informados sobre cualquier eventualidad durante el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z