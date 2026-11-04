Por: Portal Bogotá

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El evento San Victorino a la Moda marca una cita imperdible en el calendario bogotano, posicionándose como un referente para el sector de la moda en la capital. Este 7 de noviembre de 2026, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., "La Milla" del Bronx Distrito Creativo (BDC) será el escenario donde convergen tradición, diseño y cultura. Este proyecto metropolitano, dirigido por la Administración Distrital a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), representa el esfuerzo conjunto por revitalizar el centro de Bogotá mediante alianzas estratégicas.

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De acuerdo con la información compartida en los canales oficiales de Bogotá, San Victorino a la Moda se integra en la estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta, que convierte este espacio en un lugar de encuentro para potenciar la circulación del diseño y evidenciar la fortaleza de los oficios y el tejido empresarial local. La agenda del evento incluye charlas, exhibiciones artísticas y cuatro desfiles con las colecciones de fin de año de 24 marcas reconocidas. Además, una rueda de negocios facilitará hasta 200 citas comerciales entre estas marcas y 20 compradores mayoristas, lo que busca impulsar la actividad económica del sector moda en Bogotá.

El evento tiene además un objetivo mayor: fortalecer los nexos entre el corazón comercial de San Victorino y las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad. Así lo explicó Blanca Andrea Sánchez, directora de FUGA: "llevar San Victorino a la Moda al Bronx Distrito Creativo confirma que la reactivación de nuestro Centro se construye tejiendo alianzas entre la tradición comercial, el diseño y la cultura. Este espacio no solo dinamiza la economía popular y el sistema de moda de la ciudad, sino que consolida a la creatividad como un motor de transformación urbana e inclusión para Bogotá".

La relevancia de San Victorino a la Moda se evidencia en el incremento de asistentes y empresas beneficiadas a lo largo de sus tres ediciones anteriores, de 2023 a 2025. Según los organizadores, el evento ha favorecido a más de 800 empresas a través de formación, acceso a mercados y convenios comerciales, y el número de visitantes creció de 1.500 en la primera edición hasta 12.900 en 2025. Esta edición cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante su Clúster de Moda, la Alcaldía Mayor, la FUGA, los centros comerciales Gran San, Visto y Punto Once, así como el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es San Victorino a la Moda y cuál es su impacto en Bogotá?

San Victorino a la Moda es una iniciativa que conecta el comercio tradicional de San Victorino con el diseño, la cultura y el emprendimiento, promoviendo alianzas entre empresas locales y actores del sistema de moda. De acuerdo con fuentes oficiales, su impacto se refleja en el aumento de empresas beneficiadas, que superan las 800, y el crecimiento significativo de asistentes, lo que fortalece la competitividad y la economía del sector en Bogotá.

¿Qué papel juega el Bronx Distrito Creativo en el desarrollo de la industria de la moda en Bogotá?

El Bronx Distrito Creativo sirve como epicentro para la circulación de ideas, talento y productos relacionados con la moda. Según la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el BDC promueve alianzas entre el sector tradicional y las industrias creativas, facilitando encuentros comerciales y actividades culturales que impulsan la transformación y revitalización urbana en el centro de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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