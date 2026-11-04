Por: Portal Bogotá

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Durante noviembre de 2026, Maloka Bogotá se posiciona como uno de los principales escenarios culturales y científicos de la ciudad, presentando una agenda vibrante y diversa dirigida a todos los públicos. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la programación abarca desde proyecciones cinematográficas hasta encuentros agroecológicos, talleres y espectáculos escénicos, consolidando a Maloka como referente en la oferta cultural gratuita y de pago en la capital.

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El calendario inicia con la proyección de la película ‘Antes de la nieve’, dirigida por Alessandro Angulo, en el marco del Festival Cine Suma Paz 2026. Este evento reunirá al naturalista Mateo Hernández y al artista Andrés Cepeda para llevar a los asistentes a un recorrido visual por los páramos colombianos, remarcando su importancia como ecosistemas fundamentales para el agua y la vida. La entrada a la función es libre, sin embargo, requiere inscripción, según la programación oficial de Maloka.

Entre las actividades orientadas al medioambiente, el aula ambiental de la Huerta Uaque invita a la ciudadanía a participar en un taller de compostaje, entregando residuos orgánicos para aprender juntos sobre el proceso de siembra y cosecha. Esta iniciativa se desarrollará en el contexto del Día de las Reservas de Biósfera y el Día de los Parques Nacionales Naturales, subrayando el compromiso de la institución con la educación ecológica.

Las propuestas interdisciplinarias incluyen el taller "La voz no existe", una experiencia para explorar las capacidades sonoras y comunicativas del cuerpo humano, y el Encuentro de huerteras y huerteros de Fontibón, que, en su primer momento, se enfocará en reconstruir la memoria de las huertas urbanas de la localidad. Este evento se complementará con una segunda jornada dedicada a talleres, mesas compartir y presentaciones de experiencias de ciencia ciudadana en agricultura urbana.

En el ámbito tecnológico y audiovisual, el Festival de Animación ACM SIGGRAPH Bogotá ofrece una muestra internacional de cortometrajes de animación y avances en tecnología gráfica, lo que amplía el espectro de disciplinas presentadas en el recinto. Además, la programación cuenta con proyecciones de cine, como el largometraje colombiano de ciencia ficción ‘La otra forma’, seguido de un taller sobre creatividad con escombros, a cargo de Daniela Sáenz.

Uno de los puntos culminantes del mes es la participación de Maloka en la VII Noche de Museos de Bogotá, bajo el lema "El poder de los museos: Museos uniendo un mundo dividido". Para la ocasión, se ofrecerán recorridos temáticos, proyecciones y espectáculos con títeres, además de acceso gratuito hasta completar aforo.

Para quienes buscan experiencias astronómicas, destaca la charla interactiva sobre la sonda Voyager 1 y el disco de oro enviado al espacio, invitando a descifrar colectivamente sus mensajes visuales y sonoros. Finalmente, el teatro también tiene su espacio con la presentación de ‘Ratós, el tejido del tiempo’, espectáculo familiar de la compañía El Baúl de la Fantasía, que integra poesía, clown y memoria a través de la historia de un pequeño ratón.

Esta programación, según la agenda oficial disponible en www.maloka.org, invita a la ciudadanía a reservar sus cupos y disfrutar de una amplia gama de actividades a lo largo de todo noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos en Maloka Bogotá durante noviembre de 2026?

La agenda de Maloka Bogotá para noviembre de 2026 incluye una extensa variedad de actividades gratuitas, como proyecciones de cine ambiental, talleres de compostaje, experiencias participativas de voz, encuentros agroecológicos y jornadas de huertas urbanas. Adicionalmente, la participación en la VII Noche de Museos de Bogotá permitirá el ingreso libre a recorridos y espectáculos hasta completar el aforo. Aunque la mayor parte de estas actividades requiere inscripción previa, no tienen costo para los asistentes, según confirma la Alcaldía de Bogotá y la agenda publicada en maloka.org.

¿Qué es ACM SIGGRAPH y qué propone en Maloka durante el festival de animación?

ACM SIGGRAPH es el capítulo bogotano de la Association for Computing Machinery’s Special Interest Group in Graphics, una organización reconocida internacionalmente en la promoción de avances en animación, gráficos por computador y efectos especiales. Durante el festival en Maloka, ofrece una curaduría internacional con cortometrajes y muestras de animación artística, científica y comercial, además de nuevas técnicas interactivas. Esta propuesta brinda al público la oportunidad de conocer lo más innovador en animación y tecnología gráfica dentro del panorama mundial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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