Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la capital colombiana continúa fortaleciendo sus esfuerzos por reverdecer todas las localidades gracias a una jornada de plantación liderada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). De acuerdo con información del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la actividad se desarrolló en el bosque urbano Brazo Salitre de la localidad Barrios Unidos, específicamente en la carrera 62 con calle 64, límite con el humedal Salitre. Allí, más de 40 residentes y miembros de ocho colectivos locales se reunieron para participar en la siembra de 56 árboles y arbustos pertenecientes a especies como gurrubo, chicalá, palma de cera, gaque, arrayán, magnolio y sietecueros.

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Durante la jornada, los ingenieros y operarios del Jardín Botánico organizaron el material vegetal mientras los colectivos locales ultimaban detalles de los cerramientos que garantizarán la protección del nuevo arbolado. Edilma Garzón, líder comunitaria, explicó que esta plantación es fruto de la cocreación entre el JBB y los colectivos locales del bosque urbano, lo que permitirá crear nuevas coberturas vegetales que servirán de refugio y alimento a la fauna del sector.

Este evento tuvo un significado especial: de acuerdo con María Claudia García, directora del JBB, la plantación fue elegida para anunciar la inclusión de Bogotá en la Red de Ciudades Verdes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según García, esta iniciativa permitirá fortalecer la cobertura vegetal de la ciudad y recibir nuevos instrumentos y herramientas por ser parte de una red mundial enfocada en el mejoramiento urbano y ambiental.

La jornada también contó con la presencia de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y el acompañamiento técnico de la ingeniera forestal del JBB, Verónica Mendoza. Pero el compromiso no termina con la jornada: los 56 nuevos árboles y arbustos serán objeto de un mantenimiento integral por parte del Jardín Botánico y una labor activa de “guardia” a cargo de sus propios plantadores. Yenny Rosas, coordinadora del equipo social de la Subdirección Técnica Operativa, indicó que los participantes recibieron carnés que los certifican como guardianes de las nuevas coberturas, en el marco de la estrategia “Plan padrino”. Esta iniciativa busca conformar un grupo de ciudadanos responsables del cuidado, el riego —especialmente durante el fenómeno de El Niño— y el seguimiento a la evolución del arbolado, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de la cobertura vegetal urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el ‘Plan padrino’ de guardianes de árboles en Bogotá?

El ‘Plan padrino’ es una estrategia del Jardín Botánico de Bogotá que otorga carnés a ciudadanos que participaron como plantadores y que, a partir de ello, asumen compromisos como el riego y cuidado de los árboles y arbustos sembrados, así como el seguimiento a su desarrollo, en especial durante condiciones climáticas adversas como el fenómeno de El Niño.

¿Qué significa que Bogotá haga parte de la Red de Ciudades Verdes de la FAO?

La inclusión de Bogotá en la Red de Ciudades Verdes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) implica que la ciudad se integra a una iniciativa internacional que busca fortalecer la cobertura vegetal urbana. Esto permitirá a Bogotá acceder a herramientas y experiencias de otras ciudades miembros, beneficiando sus programas ambientales y el trabajo conjunto con la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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