Un nuevo hecho de violencia dejó herido a un conductor de Transmilenio en Bogotá en el deprimido de calle 26. El trabajador fue atacado con arma de fuego por un hombre que, después de dispararle en repetidas ocasiones, escapó del lugar en una motocicleta.

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La información fue reportada por Edwar Porras, conocido como el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, quien indicó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial.

El crimen provocó la reacción de las autoridades, que iniciaron las labores para establecer quién está detrás del homicidio y encontrar al responsable. Por ahora, uno de los datos conocidos sobre el presunto atacante es que utilizó una motocicleta para abandonar la escena.

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La forma en que ocurrió el ataque también será clave para reconstruir los momentos previos y posteriores a los disparos. Las autoridades trabajan en la búsqueda del sospechoso y en la recopilación de información que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Investigación por ataque contra conductor de TransMilenio en Bogotá

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de Policía, que adelantan las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del hombre que disparó contra el conductor.

Mientras avanza la investigación, se espera establecer la identidad de la víctima, el punto exacto donde ocurrió el ataque y las posibles circunstancias que rodean el caso.

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