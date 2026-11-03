Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Daneidy Barrera Rojas, reconocida ampliamente en redes sociales bajo el nombre de Epa Colombia, volvió a captar la atención de la opinión pública. Su caso generó conversación luego de que se diera a conocer que obtuvo un diploma de un curso de maquillaje, formación que adelantó mientras estaba privada de la libertad en la cárcel Coiba Picaleña, ubicada en Ibagué. Según se relata en el material divulgado, este logro fue compartido por la empresaria con sus familiares, quienes no solo celebraron el reconocimiento sino que también difundieron imágenes de la ceremonia a través de redes sociales.

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De acuerdo con la información recogida, la noticia salió a la luz después de la visita de la influenciadora Yina Calderón al centro penitenciario. Posteriormente, Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, compartió fotografías en las que se ve el diploma y se lee un mensaje de apoyo: "Estamos totalmente orgullosas de ti". En estas imágenes, también aparece la hija de la empresaria, quien sostuvo el diploma, mostrando el significado que el evento tuvo para su círculo más cercano.

El diploma que recibió Barrera Rojas corresponde a un curso de maquillaje realizado en el penali de Ibagué. Este proceso de formación incluyó la participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Gobernación del Tolima, la Secretaría de la Mujer y la Asociación Madres Cabeza de Familia del Sur (Famisur), según documentos expuestos por la familia. Este momento se destacó como un espacio educativo en medio de su condena, brindando una oportunidad de crecimiento personal y familiar.

Por otro lado, durante su visita, Yina Calderón comentó que llevaba casi dos años sin ver personalmente a Epa Colombia. En sus declaraciones, relató que encontró a su amiga con pérdida de peso y describió las condiciones del espacio donde se encuentra detenida. Sin embargo, resaltó que la vio optimista y tratando de superar esta etapa.

Epa Colombia está retenida en la cárcel de Picaleña desde agosto de 2026, adonde llegó trasladada desde Bogotá. Cumple una condena de cinco años, tres meses y 15 días, relacionada con hechos de vandalización de una estación de TransMilenio durante protestas registradas en noviembre de 2019. Su proceso judicial sigue llamando la atención del público y los medios, especialmente por los avances y actividades que reportan sus allegados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué curso se graduó Epa Colombia mientras estuvo en la cárcel de Ibagué?

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se graduó de un curso de maquillaje mientras permanecía privada de la libertad en la cárcel Coiba Picaleña en Ibagué. El proceso educativo incluyó la colaboración de instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Gobernación del Tolima, la Secretaría de la Mujer y la Asociación Madres Cabeza de Familia del Sur, según información divulgada por su familia.

¿Por qué Epa Colombia está en la cárcel de Picaleña y cuál es su condena?

Epa Colombia fue trasladada a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, desde Bogotá en agosto de 2026, y cumple una condena de cinco años, tres meses y 15 días. Según datos suministrados en el texto, la razón de la sentencia es su participación en la vandalización de una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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