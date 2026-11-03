La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, sumó un nuevo logro académico y personal durante su permanencia en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba Picaleña). Barrera recibió un diploma tras culminar con éxito un taller de formación en maquillaje, actividad desarrollada en el marco de los programas de resocialización que se adelantan dentro del establecimiento carcelario en la capital del Tolima.

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El hecho se dio a conocer a través de las redes sociales de su pareja, Karol Samantha, quien difundió una serie de fotografías para celebrar el reconocimiento obtenido por la empresaria. En una de las postales más destacadas aparece Daphne Samara, hija de la pareja, sosteniendo el documento oficial. “Estamos totalmente orgullosas de ti”, escribió Karol Samantha como mensaje de respaldo y acompañamiento a Barrera en su proceso de reclusión.

De acuerdo con las especificaciones del certificado compartido en plataformas digitales, el proceso formativo fue liderado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en articulación con la Secretaría de la Mujer y la Gobernación del Tolima. La iniciativa busca brindar herramientas técnicas e intrapersonales a las mujeres privadas de la libertad para su posterior reincorporación a la vida laboral.

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Cabe recordar que Daneidy Barrera fue trasladada al penal de Picaleña el pasado 7 de agosto de 2026, luego de permanecer una temporada en la Escuela de Carabineros de Bogotá. La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión (cinco años y tres meses) impuesta tras su captura en enero de 2025, motivada por los daños cometidos contra la infraestructura de la estación Molinos de TransMilenio durante las jornadas de protesta de noviembre de 2019.

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