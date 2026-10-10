Karol Samantha volvió a llamar la atención de los seguidores de ‘Epa Colombia‘ al compartir una publicación cargada de nostalgia, admiración y esperanza por el futuro de su pareja, quien permanece privada de la libertad cumpliendo una condena por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019.

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A través de la cuenta empresarial de Instagram, Karol publicó imágenes de una visita que hicieron a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, durante una jornada de labores sociales. Al recordar ese momento, reflexionó sobre cómo cambió el reconocimiento que recibía Daneidy Barrera, quien en el pasado era invitada a entrevistas y actividades en centros penitenciarios.

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La publicación generó reacciones entre los seguidores de la empresaria, especialmente por el mensaje con el que Karol dejó ver que mantiene la esperanza de que esta situación llegue a su fin.

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Karol Samantha recordó cuando ‘Epa Colombia’ era reconocida por su historia

En su mensaje, Karol comparó la admiración que, según ella, despertaba anteriormente la empresaria con las críticas que enfrenta actualmente.

“¡Guau, cómo nos cambia la vida! No hace mucho buscaban a Dane para condecorarla, para entrevistarla, para que ayudara en los centros penitenciarios. La admiraban”, escribió al acompañar las imágenes del recuerdo.

Posteriormente, cuestionó los señalamientos que, a su juicio, ha recibido su pareja desde que quedó privada de la libertad.

“Pero eso ya hoy en día quedó en el olvido. Hoy solo son injusticias, persecuciones, ataques y más de uno anhelando verla en ese lugar sufriendo sin obtener ningún beneficio…”, expresó Karol.

Sus palabras reflejan el respaldo que continúa brindándole a Daneidy durante el proceso judicial y el difícil momento que atraviesa su familia.

Mensaje de Karol Samantha en redes afirmando que la tribulación de Epa Colombia tiene fecha de vencimiento

Además de recordar los momentos que vivieron juntas, Karol dedicó unas palabras a la empresaria, en las que destacó su fortaleza y manifestó su confianza en que podrán superar esta etapa.

“La última palabra la tiene nuestro Dios, que a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir, Él no nos desampara. Me le quito el sombrero a Dane. ¡Qué mujer tan valiente! Dios te ama mucho, mi amor”, escribió.

Sin embargo, fue la frase con la que cerró la publicación la que concentró buena parte de la atención de sus seguidores: “Esta tribulación tiene fecha de vencimiento”.

El mensaje fue interpretado por algunos usuarios como una señal de optimismo frente al futuro de ‘Epa Colombia’. No obstante, Karol no anunció una fecha concreta para su eventual salida de prisión ni confirmó que exista una decisión judicial que determine su libertad.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ está en prisión y qué se sabe de su situación legal?

Daneidy Barrera Rojas fue capturada el 27 de enero de 2025, cuando salía de su peluquería en el barrio Restrepo, en Bogotá. La creadora de contenido debe cumplir una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019.

Según la información suministrada, el 7 de agosto de 2026 fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde permanece recluida.

Mientras tanto, su defensa continúa adelantando gestiones relacionadas con su situación jurídica y las obligaciones económicas derivadas del caso.

Otro de los asuntos relacionados con el proceso es la reparación integral por los daños ocasionados al sistema de transporte. El 30 de septiembre de 2026, ‘Epa Colombia’ participó en una audiencia virtual en la que, de acuerdo con la información publicada, TransMilenio propuso que realizara 55 videos pedagógicos para cubrir un saldo pendiente de 367 millones de pesos.

La propuesta se conoció en medio de las gestiones para resolver las obligaciones económicas relacionadas con el caso. Sin embargo, este planteamiento no significa, por sí solo, que se haya ordenado su libertad o que exista una fecha confirmada para su salida de prisión.

De acuerdo con la información suministrada, la abogada defensora ha manifestado que considera que están cada vez más cerca de conseguir ese objetivo. Aun así, cualquier cambio en la situación de la empresaria dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.

Por ahora, Karol Samantha continúa al frente del negocio de keratinas de la empresaria y del cuidado de su hija, Daphne Samara, mientras mantiene públicamente su apoyo a su pareja.

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