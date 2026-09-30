Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, llegó a un acuerdo de reparación con el Distrito por 467 millones de pesos, relacionado con la condena que recibió por los hechos de vandalismo contra Transmilenio ocurridos en 2019.

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El acuerdo se conoce mientras la influencer y empresaria permanece privada de la libertad y su caso continúa llamando la atención por las distintas decisiones judiciales y administrativas que han surgido desde aquellos hechos.

La reparación económica está relacionada con los daños ocasionados al sistema de transporte público durante la jornada de vandalización de 2019. En ese momento, Barrera fue registrada mientras golpeaba y afectaba estaciones de Transmilenio, hechos que posteriormente hicieron parte del proceso judicial en su contra.

Con este nuevo acuerdo, la cifra de 467 millones de pesos se convierte en uno de los elementos centrales de la reparación que deberá asumir Barrera frente al Distrito. El monto corresponde a los daños que fueron asociados al caso por el cual fue condenada.

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El acuerdo también aparece en medio de las recientes conversaciones alrededor de la forma como ‘Epa Colombia’ puede responder por las consecuencias económicas derivadas de su actuación. Transmilenio había planteado previamente alternativas relacionadas con el trabajo de la creadora de contenido y campañas de cultura ciudadana.

Ahora, el foco está puesto en el acuerdo económico alcanzado entre Barrera y el Distrito. La suma pactada busca responder por el componente de reparación relacionado con los daños al sistema de transporte.

El caso de ‘Epa Colombia’ se remonta a octubre de 2019, cuando publicó videos en los que aparecía vandalizando infraestructura de Transmilenio durante las protestas que se desarrollaron en Bogotá. Las imágenes tuvieron amplia difusión y posteriormente fueron incorporadas al proceso judicial.

La condena derivada de esos hechos llevó a que Barrera terminara privada de la libertad. Desde entonces, su situación jurídica ha estado acompañada de diferentes decisiones y solicitudes relacionadas con la reparación de los daños.

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