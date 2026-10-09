Por: EL PILON SA

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Maisak, artista nacido en Venezuela y criado en Santa Marta, presentó el 8 de octubre su primer álbum titulado ‘Vallenatico Pa’ La Disco’. En este trabajo, el músico logra una mezcla única entre sus raíces caribeñas y los sonidos urbanos que han definido su carrera, según contó en entrevista con El Pilón. El álbum reúne un total de 17 canciones inspiradas en historias de amor, desamor y vivencias cotidianas, y destaca por incluir colaboraciones con reconocidos artistas como Pipe Peláez, Jay Wheeler, J Quiles, Jory Boy y Hamilton.

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Maisak explicó a El Pilón que ‘Vallenatico Pa’ La Disco’ nace de una profunda admiración por el vallenato, un género que lleva en la sangre desde su infancia. Compartió que su padre cantaba en las playas de El Rodadero, en Santa Marta, y que estas vivencias personales se reflejan en la esencia del álbum. Para Maisak, incorporar el vallenato en su proyecto no es una carga, sino una extensión natural de su identidad, lo que le permite disfrutar de este proceso creativo y acercarlo a nuevas generaciones.

El álbum incluye tres canciones previamente lanzadas y un repertorio mayormente inédito, elaborando un sonido muy movido con la ayuda de compositores y amigos cercanos a Maisak. Destaca especialmente la colaboración con Pipe Peláez en la canción ‘Casi Te Llamo’, escrita y producida en conjunto con Peláez, a quien Maisak considera un referente clave en el género vallenato por su trayectoria como productor y músico.

El concepto general del álbum está inspirado en la tradicional parranda del vallenato, espacio donde las historias surgen y conectan a las personas, tal como ocurría con los juglares del género. Maisak resalta que, aunque el disco no es puramente vallenato, mantiene la esencia y los elementos característicos, incorporando instrumentos como caja y acordeón en algunas canciones. Sin embargo, fusiona estos elementos con melodías y ritmos urbanos como el reguetón, demostrando la versatilidad del género.

En cuanto al movimiento joven que busca renovar el vallenato, Maisak expresó a El Pilón su satisfacción por la evolución del género y la capacidad de nuevas generaciones para transmitir su esencia a través de propuestas actuales. En su experiencia al trabajar con artistas urbanos que en ocasiones poco conocen del vallenato, Maisak asume el rol de divulgar y enseñar el valor cultural de este ritmo, haciéndolo accesible dentro y fuera de su entorno.

Por último, el concepto visual del álbum evoca la parranda y los recuerdos de la infancia en Santa Marta, y para Maisak, la familia y los orígenes son elementos clave que le ayudan a mantener la humildad y los pies en la tierra, a pesar del éxito y la visibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fusiona Maisak el vallenato tradicional con géneros urbanos en su álbum ‘Vallenatico Pa’ La Disco’?

Maisak logra una fusión entre el vallenato tradicional y los géneros urbanos en ‘Vallenatico Pa’ La Disco’ a través de la inclusión de instrumentos característicos como el acordeón y la caja, integrados con melodías y ritmos propios del reguetón. El artista remarca que no es necesario que una canción sea puramente vallenato para contener elementos de este género, resaltando así la versatilidad de su propuesta y acercando el vallenato a una nueva generación de oyentes, según contó a El Pilón.

¿Qué significa para Maisak el concepto de la parranda en la creación de su primer álbum?

Para Maisak, el concepto de la parranda es fundamental en el desarrollo de su álbum, pues representa un espacio de reunión, emociones compartidas y narración de historias, similar a la tradición de los juglares del vallenato. Según expresó a El Pilón, la parranda es el contexto donde las historias de vida se convierten en canciones y se crean lazos de empatía y apoyo, elementos que quiso plasmar tanto en la música como en el concepto visual de su proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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