Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los eventos culturales más emblemáticos del suroccidente colombiano, anunció la reprogramación de su edición número 30 tras haber sido aplazada debido al terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Cali, el festival se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre en el Acuaparque de la Caña, escenario elegido por sus óptimas condiciones técnicas e infraestructura. Según la secretaria de Artes, Yamileth Cortés, otros lugares tradicionalmente vinculados al evento presentan afectaciones estructurales como consecuencia del sismo, lo que imposibilitó su uso en esta ocasión.

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La nueva locación garantizará la seguridad de los asistentes y participantes, en un contexto donde la reconstrucción y verificación de edificaciones en Cali sigue en marcha, tal como lo reportó el medio Noticiero 90 Minutos en artículos relacionados sobre las consecuencias del terremoto. La programación se enfocará en el concurso musical: participarán 47 agrupaciones de 22 municipios, principalmente de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Además, cuatro agrupaciones ganadoras en versiones anteriores, incluidas en la estrategia Ganador de Ganadores, y otros artistas invitados, se sumarán a la muestra. En total, cerca de 70 agrupaciones y aproximadamente 800 artistas se preparan para ofrecer presentaciones que resaltan la música y la danza como expresiones centrales y “elemento cohesionador” de la comunidad, según destacó Yamileth Cortés.

La secretaria de Artes enfatizó que esta edición, más allá de su carácter competitivo, brindará visibilidad a propuestas musicales que hasta ahora no habían contado con espacios dentro del festival. A diferencia de ediciones pasadas donde también se resaltaban las artesanías, el diseño, la moda y las bebidas típicas, en esta oportunidad la música, la danza y las bebidas tradicionales del Pacífico colombiano serán los protagonistas. Cortés también señaló que aunque parte de la programación ya se había desarrollado en forma de actividades previas, como el lanzamiento nacional en Bogotá, zonales clasificatorias y desfiles en varias ciudades, faltarían los días principales dedicados a celebrar y compartir la riqueza musical del Pacífico en Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones participan en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2026?

Según la Secretaría de Cultura de Cali, participarán 47 agrupaciones provenientes de 22 municipios, especialmente de los departamentos Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Adicionalmente, se presentarán cuatro agrupaciones seleccionadas bajo la estrategia Ganador de Ganadores —agrupaciones con reconocimientos en versiones anteriores— y otros artistas invitados, sumando cerca de 70 agrupaciones y unos 800 artistas en total.

¿Por qué el Festival Petronio Álvarez 2026 se celebrará en el Acuaparque de la Caña y no en otros lugares?

El Acuaparque de la Caña fue elegido como nueva sede para la edición 30 del festival debido a sus condiciones técnicas y de infraestructura, las cuales permiten garantizar la seguridad de los asistentes tras el terremoto del 10 de agosto. Otros escenarios para eventos masivos en Cali presentan afectaciones estructurales como resultado del sismo, lo que limitó la disponibilidad de espacios tradicionales para el festival, según la Secretaría de Artes del municipio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.