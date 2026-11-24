Por: El Espectador

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Isabel Allende, reconocida escritora chilena y figura clave de la literatura latinoamericana, suma un nuevo hito en su trayectoria. La Biblioteca Pública de Nueva York anunció la adquisición de su archivo personal, el cual integra cartas, borradores inéditos y extensos materiales de investigación que han respaldado parte importante de su trabajo literario y académico. Este acervo reforzará la presencia de autoras de talla mundial como Virginia Woolf, Joan Didion, Jhumpa Lahiri y Sor Juana Inés de la Cruz, dentro de las históricas colecciones de la institución.

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El fondo documental de Allende será depositado en la Henry W. and Albert A. Berg Collection of English and American Literature. Esta colección, que alberga también los archivos de Vladimir Nabokov, busca destacar voces relacionadas con temas de exilio, migración e identidad bicultural, consolidando el esfuerzo de la biblioteca por preservar las múltiples tradiciones literarias de las diásporas en Estados Unidos, de acuerdo con información oficial de la entidad.

Brent Reidy, director Andrew W. Mellon de las Bibliotecas de Investigación, resaltó la relevancia del archivo de Allende. Señaló que su obra "ha trascendido fronteras e idiomas", cautivando a lectores de diversas partes del mundo. Reidy afirmó que “este tesoro documental promete ofrecer una nueva perspectiva sobre su extraordinaria vida dedicada a la escritura y nutrirá a generaciones enteras de investigación e inspiración”. Allende, por su parte, expresó satisfacción ante el reconocimiento y el hecho de que su legado permanezca disponible para estudiantes, investigadores y lectores interesados en la literatura latinoamericana.

El archivo abarca materiales generados entre 1960 y 2025, permitiendo un recorrido por varias décadas de producción intelectual y personal de la autora. Según la Biblioteca Pública de Nueva York, el acervo ofrece acceso directo a temas centrales en la obra de Allende: convulsiones políticas, activismo social y tragedias personales. Entre los elementos descritos por la institución resaltan varias decenas de miles de cartas mantenidas con su madre, Panchita, y su hija, Paula, además de mensajes de condolencias de lectores tras el fallecimiento de Paula. Incluye material mecanografiado y manuscrito de 28 libros, borradores de ‘La casa de los espíritus’ y de su novela prevista para 2025, ‘Mi nombre es Emilia del Valle’, así como correspondencia profesional y primeras ediciones de sus obras en más de 40 idiomas. Además, el fondo contiene testimonios de su faceta periodística documentados en las revistas ‘Paula’ y ‘Mampato’, junto a una fototeca digital con 20.000 imágenes.

Carolyn Vega y Paloma Celis Carbajal, curadoras de la Colección Berg y de las Colecciones Latinoamericanas respectivamente, subrayaron que el archivo no solo revela los procesos creativos de Allende, sino que amplía la noción de lo que constituye la literatura estadounidense, integrando a la tradición las voces de las diásporas latinoamericanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué contiene el archivo de Isabel Allende que conserva la Biblioteca Pública de Nueva York?

El archivo abarca más de seis décadas y reúne cartas personales y profesionales, borradores inéditos, notas de investigación, correspondencia relacionada con el oficio editorial, primeras ediciones en varios idiomas, una extensa fototeca digital y testimonios de sus inicios periodísticos. El material refleja tanto el proceso creativo de Allende como su profundo vínculo con temáticas políticas, sociales y personales.

¿Por qué es relevante la incorporación del archivo de Isabel Allende para la literatura estadounidense?

La presencia del archivo en la Biblioteca Pública de Nueva York amplía la perspectiva de la literatura estadounidense al incluir las contribuciones de las diásporas latinoamericanas. Permite documentar procesos creativos, temas de exilio e identidad y revaloriza el impacto de autoras que, como Allende, han trascendido fronteras culturales y lingüísticas según las curadoras de la colección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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