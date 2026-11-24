Por: El Espectador

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El 24 de noviembre de 2016 marcó un hito en la historia de Colombia cuando el expresidente Juan Manuel Santos y el exjefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño, sellaron con un saludo el Acuerdo Final de Paz. En palabras de ambos líderes, ese día “cambiaron las balas por las palabras”, reflejando un nuevo capítulo en la vida nacional. La ceremonia, ampliamente cubierta y fotografiada, simbolizó no solo la voluntad de diálogo, sino también la difícil transformación de décadas de confrontación armada hacia un proceso en el que, según lo declarado por Londoño durante la firma, “la palabra es la única arma”.

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De acuerdo con El Espectador, el Acuerdo Final de Paz es un documento de más de 300 páginas, fruto de un diálogo abierto y riguroso entre el Gobierno y las Farc. El expresidente Santos destacó en su discurso que el texto fue resultado de una negociación donde participaron todos los sectores de la sociedad, y de un proceso exigente de renegociación entre las delegaciones en La Habana, Cuba. Uno de los símbolos más recordados de aquel momento fue el uso de un lapicero en forma de bala con el que Santos rubricó el pacto, gesto que buscó resaltar el reemplazo definitivo de las armas por la palabra y la legalidad.

El acuerdo contempla seis puntos fundamentales. Uno de los más relevantes apuntó a la reincorporación a la vida civil y política de los excombatientes de las Farc. Según recuentos publicados por El Espectador, más de 13.000 combatientes dejaron las armas como parte del proceso. La firma estuvo acompañada por figuras clave de ambas partes: Santos, respaldado por políticos como Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y el negociador Frank Pearl; Londoño, acompañado por altos mandos guerrilleros como Pastor Alape y Pablo Catatumbo. También estuvieron presentes líderes como alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, quienes posteriormente desertaron del proceso de paz y retomaron la lucha armada.

Las negociaciones tuvieron antecedentes importantes: reuniones secretas entre el Gobierno y las Farc que iniciaron en 2010, según la misma fuente. La firma definitiva no fue el cierre del conflicto, sino el inicio de una nueva fase de implementación que, señala El Espectador, sigue siendo un reto pendiente incluso una década después del acuerdo inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los puntos principales del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc?

Según El Espectador, el Acuerdo Final de Paz contiene seis puntos esenciales; uno de los más destacados fue la transición de los excombatientes a la vida civil y política. Este paso permitió el desarme de más de 13.000 integrantes de las Farc y buscó su reintegración legal a la sociedad colombiana, marcando el inicio de una nueva etapa en el proceso de reconciliación nacional.

¿Por qué la implementación del Acuerdo de Paz sigue siendo un reto después de su firma?

De acuerdo con El Espectador, aunque la firma en 2016 representó un cambio histórico, la fase de implementación ha estado llena de desafíos. La presencia de figuras que desertaron del proceso y la persistencia de obstáculos políticos y sociales han dificultado el cumplimiento total de lo pactado; por eso, una década después de la firma, la implementación sigue vigente como uno de los mayores pendientes del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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