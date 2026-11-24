Por: El Espectador

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Se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc. Este histórico documento, que se renegoció tras el fracaso del plebiscito e involucró a organizaciones sociales y líderes contrarios al proceso, marcó un antes y un después en la historia reciente de Colombia, según lo documentó El Espectador.

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La implementación del acuerdo sigue siendo el principal reto, como coinciden víctimas, firmantes y sus arquitectos. Tras su firma, el país ha visto pasar cuatro gobiernos, cada uno con su visión sobre la paz. De acuerdo con El Espectador, el actual gobierno liderado por Abelardo de la Espriella ha adoptado una postura de mano dura, cerrando la vía a negociaciones políticas con estructuras criminales.

Desde la perspectiva de Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, uno de los mayores logros es el reconocimiento de derechos a las víctimas. Destaca la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), ya que permitieron esclarecer crímenes y promover una política pública de búsqueda, apoyada también por el Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley de Mujeres Buscadoras. Además, resalta avances en restitución de tierras para campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo, voces críticas como la de Sara Morales, fundadora de la corporación Rosa Blanca, señalan que el acuerdo representó impunidad y privilegios para victimarios. Morales expone que, según datos presentados ante la JEP, hubo más de 18.000 niños y niñas reclutados forzosamente y denuncia la persistente revictimización y falta de justicia para los afectados por el conflicto.

Las miradas desde quienes dejaron las armas también resaltan los cambios sociopolíticos. Diego Tovar y Diego Valencia, firmantes del acuerdo, consideran que se abrió una discusión nacional sobre reformas profundas, destacando el impacto en la vida de más de 10.000 hijos e hijas de quienes firmaron la paz y el impulso a temas como la reforma rural. Tovar resalta la necesidad de voluntad política para implementar de manera integral todas las partes del acuerdo, mientras Valencia insiste en que la resolución real pasa por escuchar las voces territoriales y reducir el enfoque bélico.

El periodista Serafín Marquin Gaviria, desde Caquetá, invita a trascender enfoques partidistas y recordar que la paz debe ser incluyente. Destaca el compromiso de comunidades y líderes en impulsar la construcción de una paz colectiva, subrayando la esperanza nacida en esta década y la urgencia de convertir la paz en un proyecto nacional duradero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales avances reconocidos del Acuerdo de Paz, según las voces citadas?

De acuerdo con lo expresado al diario El Espectador, las voces consultadas señalan como principales avances la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el impulso de una política pública de búsqueda de desaparecidos, avances en la restitución de tierras y la apertura de discusiones sobre problemáticas históricas como la reforma rural y la participación política.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuál ha sido su papel?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada por Adriana Arboleda en El Espectador, es un tribunal creado específicamente para esclarecer crímenes en el contexto del conflicto armado colombiano y garantizar derechos de las víctimas. Su papel ha sido fundamental para promover la verdad y combatir la impunidad, tanto respecto a excombatientes como a responsables estatales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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