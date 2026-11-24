Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La construcción de la calle 103 en Ibagué progresa como una de las apuestas más importantes de infraestructura vial en la ciudad, con el objetivo de fortalecer la conexión entre el norte y el oriente urbanos. Este proyecto busca ofrecer rutas más eficientes para quienes transitan hacia la vía que conduce al aeropuerto Perales y el corredor de Mirolindo, zonas estratégicas para el crecimiento y la movilidad local. Según la información proporcionada en los reportes recientes, uno de los principales frentes de trabajo ya superaba los 500 metros lineales de excavación, adecuación y conformación del terreno, procesos fundamentales que sostienen el avance del corredor vial.

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Una parte relevante del avance se ubica en el denominado tercer tramo de la intervención. Este sector, clave para el desarrollo del corredor, conectará la vía al aeropuerto con el área de Minarco. En este punto, los reportes detallan que se llevaban a cabo trabajos esenciales en el sistema de manejo de aguas lluvias, uno de los desafíos habituales en la infraestructura vial, especialmente a causa de las temporadas de lluvia. Además, se anunciaba el inicio de las labores de pavimentación, etapa crucial para habilitar el tránsito vehicular futuro en la zona.

De acuerdo con las fuentes consultadas, como los reportes especializados sobre el proyecto, la obra va más allá de la simple pavimentación de una vía. El plan contempla la construcción de diferentes estructuras de infraestructura: puentes, pontones y box culvert. El término “box culvert” se refiere a un tipo de conducto rectangular empleado para asegurar el paso eficiente de corrientes de agua bajo la vía, elemento indispensable para mantener la durabilidad y seguridad del corredor ante lluvias intensas.

El impacto esperado de la calle 103 se orienta a mejorar la movilidad general de Ibagué, conectando áreas clave y abriendo nuevas rutas para los conductores. Este corredor contribuirá, además, a la descongestión de vías como la avenida Pedro Tafur, actualmente una de las de mayor circulación. Sectores empresariales y la comunidad aguardan que el proyecto represente una vía alternativa eficaz para la circulación y la expansión urbana, afianzando a la calle 103 como pieza central de la conectividad en la capital tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mejorará la movilidad la construcción de la calle 103 en Ibagué?

De acuerdo con los reportes sobre el avance del proyecto, la calle 103 permitirá conectar eficientemente el norte y el oriente de la ciudad, facilitando el acceso hacia la vía al aeropuerto Perales y el corredor de Mirolindo. Además, se espera que descongestione rutas tradicionales y ofrezca alternativas adicionales para los conductores, apoyando la fluidez del tránsito urbano.

¿Qué es un box culvert y por qué es relevante en la obra de la calle 103?

El box culvert es un conducto de forma rectangular que se instala bajo las vías para permitir el paso del agua, especialmente en zonas propensas a lluvias. En el marco de la construcción de la calle 103, su implementación es fundamental para garantizar el manejo adecuado de aguas lluvias y la seguridad estructural del corredor durante las temporadas de mayor precipitación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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